600-сильні гіганти: у США презентували надпотужні сімейні позашляховики (фото, відео)
Сімейні Chevrolet Tahoe і Suburban отримали лімітовані заряджені версії. Потужність їх двигуна перевищила 600 сил.
Про спортивні позашляховики Chevrolet розповіли на сайті техаського ательє Henessey Performance.
Саме ця компанія виконала тюнінг Chevrolet Tahoe і його старшого брата Suburban. Щороку виготовлятимуть лише по 100 таких позашляховиків.
У Henessey Performance встановили компресор на 6,2-літровий V8 Chevrolet Suburban і Tahoe. Також з’явилися нова система впуску, інтеркулер і спортивний вихлоп.Важливо
Потужність вісімки виросла з 420 до 620 к. с., а піковий крутний момент – з 625 до 855 Н∙м. Розгін до 100 км/год тепер займає приблизно 4,5 секунди.
Крім того, переналаштували 10-ступінчасту автоматичну КПП і підвіску, а кузов Chevrolet Tahoe та Suburban занизили на 62 мм. Сповільнюють позашляховики потужні гальма Brembo з шестипоршневими супортами.
Відрізнити Hennessey H600 від стандартних Chevrolet Tahoe/Suburban можна за чорним декором, 24-дюймовими дисками та чотирма вихлопними трубами. На кузові та в салоні авто з’явилися логотипи тюнінг-ательє.
До речі, нещодавно Hennessey представили найпотужніший у світі суперкар на 2000 сил.
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