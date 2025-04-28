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Великі зміни: новий Chevrolet Captiva 2025 стане електрокаром (фото, відео)

Chevrolet Captiva, новий Chevrolet Captiva, електромобіль Chevrolet, кросовер Chevrolet Captiva
Фото: General Motors | Chevrolet Captiva стане електрокаром

Розсекречено новий Chevrolet Captiva 2025. Недорогий кросовер кардинально зміниться і стане електромобілем.

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Про новий Chevrolet Captiva розповіли на офіційному сайті General Motors.

Електромобіль Chevrolet Captiva EV (саме так назвали модель третьої генерації) невдовзі презентують у Бразилії. На відео видно першу партію авто, яку привезли в цю країну.

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Виявилося, що кросовер Chevrolet Captiva EV не є повністю самостійною моделлю – це "глобальний" експортний варіант китайського Wuling Starlight S. У цьому немає нічого дивного, адже концерн General Motors є співвласником бренду Wuling.

Chevrolet Captiva 2025, новий Chevrolet Captiva, електромобіль Chevrolet, кросовер Chevrolet Captiva Fullscreen
Запас ходу авто сягне 500 км
Фото: скриншот / YouTube

Від свого побратима новий Chevrolet Captiva EV відрізняється дизайном передньої частини з тоненькою радіаторною решіткою та збільшеними повітрозабірниками. Авто сягає 4,75 м завдовжки при колісній базі 2,8 м.

Chevrolet Captiva, новий Chevrolet Captiva EVChevrolet Captiva, новий Chevrolet Captiva, електромобіль Chevrolet, кросовер Chevrolet Captiva, електромобіль Chevrolet, кросовер Chevrolet Captiva Fullscreen
Chevrolet Captiva EV оснастять 204-сильним мотором
Фото: скриншот / YouTube

На відео можна розгледіти, що в салоні встановлено цифрову панель приладів та великий тачскрін. На відміну від Chevrolet Captiva перших двох поколінь, електрокросовер не матиме третього ряду крісел.

салон Chevrolet Captiva, новий салон Chevrolet Captiva, електромобіль Chevrolet, кросовер Chevrolet Captiva Fullscreen
У салоні встановили два дисплеї
Фото: скриншот / YouTube

Китайський Wuling Starlight S пропонують в електричних і плагін-гібридних версіях, проте новий Chevrolet Captiva EV буде виключно електрокаром. Він отримає 204-сильний мотор і батарею на 60 кВт∙год, а його запас ходу сягне 500 км.

До речі, нещодавно дебютував електрифікований мінівен від General Motors за $9500 із запасом ходу 1000 км.

Також Фокус писав про новий 1000-сильний кросовер Alfa Romeo.