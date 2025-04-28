Великі зміни: новий Chevrolet Captiva 2025 стане електрокаром (фото, відео)
Розсекречено новий Chevrolet Captiva 2025. Недорогий кросовер кардинально зміниться і стане електромобілем.
Про новий Chevrolet Captiva розповіли на офіційному сайті General Motors.
Електромобіль Chevrolet Captiva EV (саме так назвали модель третьої генерації) невдовзі презентують у Бразилії. На відео видно першу партію авто, яку привезли в цю країну.Важливо
Виявилося, що кросовер Chevrolet Captiva EV не є повністю самостійною моделлю – це "глобальний" експортний варіант китайського Wuling Starlight S. У цьому немає нічого дивного, адже концерн General Motors є співвласником бренду Wuling.
Від свого побратима новий Chevrolet Captiva EV відрізняється дизайном передньої частини з тоненькою радіаторною решіткою та збільшеними повітрозабірниками. Авто сягає 4,75 м завдовжки при колісній базі 2,8 м.
На відео можна розгледіти, що в салоні встановлено цифрову панель приладів та великий тачскрін. На відміну від Chevrolet Captiva перших двох поколінь, електрокросовер не матиме третього ряду крісел.
Китайський Wuling Starlight S пропонують в електричних і плагін-гібридних версіях, проте новий Chevrolet Captiva EV буде виключно електрокаром. Він отримає 204-сильний мотор і батарею на 60 кВт∙год, а його запас ходу сягне 500 км.
До речі, нещодавно дебютував електрифікований мінівен від General Motors за $9500 із запасом ходу 1000 км.
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