Великі зміни: новий Chevrolet Captiva 2025 стане електрокаром (фото, відео)

Розсекречено новий Chevrolet Captiva 2025. Недорогий кросовер кардинально зміниться і стане електромобілем.

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Про новий Chevrolet Captiva розповіли на офіційному сайті General Motors.

Електромобіль Chevrolet Captiva EV (саме так назвали модель третьої генерації) невдовзі презентують у Бразилії. На відео видно першу партію авто, яку привезли в цю країну.

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Виявилося, що кросовер Chevrolet Captiva EV не є повністю самостійною моделлю – це "глобальний" експортний варіант китайського Wuling Starlight S. У цьому немає нічого дивного, адже концерн General Motors є співвласником бренду Wuling.

Запас ходу авто сягне 500 км Фото: скриншот / YouTube

Від свого побратима новий Chevrolet Captiva EV відрізняється дизайном передньої частини з тоненькою радіаторною решіткою та збільшеними повітрозабірниками. Авто сягає 4,75 м завдовжки при колісній базі 2,8 м.

Chevrolet Captiva EV оснастять 204-сильним мотором Фото: скриншот / YouTube

На відео можна розгледіти, що в салоні встановлено цифрову панель приладів та великий тачскрін. На відміну від Chevrolet Captiva перших двох поколінь, електрокросовер не матиме третього ряду крісел.

У салоні встановили два дисплеї Фото: скриншот / YouTube

Китайський Wuling Starlight S пропонують в електричних і плагін-гібридних версіях, проте новий Chevrolet Captiva EV буде виключно електрокаром. Він отримає 204-сильний мотор і батарею на 60 кВт∙год, а його запас ходу сягне 500 км.

До речі, нещодавно дебютував електрифікований мінівен від General Motors за $9500 із запасом ходу 1000 км.

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