Большие перемены: новый Chevrolet Captiva 2025 станет электрокаром (фото, видео)

Рассекречен новый Chevrolet Captiva 2025. Недорогой кроссовер кардинально изменится и станет электромобилем.

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О новом Chevrolet Captiva рассказали на официальном сайте General Motors.

Электромобиль Chevrolet Captiva EV (именно так назвали модель третьей генерации) вскоре презентуют в Бразилии. На видео видна первая партия авто, которую привезли в эту страну.

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Оказалось, что кроссовер Chevrolet Captiva EV не является полностью самостоятельной моделью — это "глобальный" экспортный вариант китайского Wuling Starlight S. В этом нет ничего удивительного, ведь концерн General Motors является совладельцем бренда Wuling.

Запас хода авто достигнет 500 км Фото: скриншот / YouTube

От своего собрата новый Chevrolet Captiva EV отличается дизайном передней части с тоненькой радиаторной решеткой и увеличенными воздухозаборниками. Авто достигает 4,75 м в длину при колесной базе 2,8 м.

Chevrolet Captiva EV оснастят 204-сильным мотором Фото: скриншот / YouTube

На видео можно разглядеть, что в салоне установлена цифровая панель приборов и большой тачскрин. В отличие от Chevrolet Captiva первых двух поколений, электрокроссовер не будет иметь третьего ряда кресел.

В салоне установили два дисплея Фото: скриншот / YouTube

Китайский Wuling Starlight S предлагается в электрических и плагин-гибридных версиях, однако новый Chevrolet Captiva EV будет исключительно электрокаром. Он получит 204-сильный мотор и батарею на 60 кВт∙ч, а его запас хода достигнет 500 км.

Кстати, недавно дебютировал электрифицированный минивэн от General Motors за $9500 с запасом хода 1000 км.

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