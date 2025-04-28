Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Большие перемены: новый Chevrolet Captiva 2025 станет электрокаром (фото, видео)

Chevrolet Captiva, новый Chevrolet Captiva, электромобиль Chevrolet, электромобиль Chevrolet, кроссовер Chevrolet Captiva
Фото: General Motors | Chevrolet Captiva станет электрокаром

Рассекречен новый Chevrolet Captiva 2025. Недорогой кроссовер кардинально изменится и станет электромобилем.

Related video

О новом Chevrolet Captiva рассказали на официальном сайте General Motors.

Электромобиль Chevrolet Captiva EV (именно так назвали модель третьей генерации) вскоре презентуют в Бразилии. На видео видна первая партия авто, которую привезли в эту страну.

Важно
Изменится до неузнаваемости: новый Chevrolet Corvette впервые показали на фото и видео
Изменится до неузнаваемости: новый Chevrolet Corvette впервые показали на фото и видео

Оказалось, что кроссовер Chevrolet Captiva EV не является полностью самостоятельной моделью — это "глобальный" экспортный вариант китайского Wuling Starlight S. В этом нет ничего удивительного, ведь концерн General Motors является совладельцем бренда Wuling.

Chevrolet Captiva 2025, новый Chevrolet Captiva, электромобиль Chevrolet, кроссовер Chevrolet Captiva, новый Chevrolet Captiva 2025 Fullscreen
Запас хода авто достигнет 500 км
Фото: скриншот / YouTube

От своего собрата новый Chevrolet Captiva EV отличается дизайном передней части с тоненькой радиаторной решеткой и увеличенными воздухозаборниками. Авто достигает 4,75 м в длину при колесной базе 2,8 м.

Chevrolet Captiva, новый Chevrolet Captiva EVChevrolet Captiva, новый Chevrolet Captiva, электромобиль Chevrolet, кроссовер Chevrolet Captiva, электромобиль Chevrolet, кроссовер Chevrolet Captiva Fullscreen
Chevrolet Captiva EV оснастят 204-сильным мотором
Фото: скриншот / YouTube

На видео можно разглядеть, что в салоне установлена цифровая панель приборов и большой тачскрин. В отличие от Chevrolet Captiva первых двух поколений, электрокроссовер не будет иметь третьего ряда кресел.

салон Chevrolet Captiva, новый салон Chevrolet Captiva, электромобиль Chevrolet, электромобиль Chevrolet, кроссовер Chevrolet Captiva Fullscreen
В салоне установили два дисплея
Фото: скриншот / YouTube

Китайский Wuling Starlight S предлагается в электрических и плагин-гибридных версиях, однако новый Chevrolet Captiva EV будет исключительно электрокаром. Он получит 204-сильный мотор и батарею на 60 кВт∙ч, а его запас хода достигнет 500 км.

Кстати, недавно дебютировал электрифицированный минивэн от General Motors за $9500 с запасом хода 1000 км.

Также Фокус писал о новом 1000-сильном кроссовере Alfa Romeo.