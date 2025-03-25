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Авто

Цена $9500 и запас хода 1000 км: General Motors показали электрифицированный минивэн (фото)

Wuling Hongguang EREV, Wuling Hongguang, новый Wuling Hongguang, минивэн Wuling, General Motors
Фото: Wuling | Wuling Hongguang EREV — дешевый электрифицированный минивэн

Новый Wuling Hongguang EREV способен проехать до 1000 км без подзарядки или заправки. Доступный минивэн доступен в версиях на 5 и 7 мест и имеет большой багажник.

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Доступный минивэн Wuling Hongguang получил новую модификацию — к электромобилю присоединился плагин-гибрид EREV. Он поступает в продажу в Китае по цене от 68 800 до 73 800 юаней ($9500 — 10200). Об этом сообщает сайт Autohome.

Wuling Hongguang, новый Wuling Hongguang, Wuling Hongguang EREV, минивэн Wuling, General Motors Fullscreen
4,5-метровое семейное авто предлагается в версиях на 5 и 7 мест
Фото: autohome.com.cn

Как и все модели Wuling, минивэн создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда (вместе с китайским SAIC). Марка специализируется на недорогих электрифицированных моделях. Между прочим, часть из них уже продается и за пределами Китая.

Главное отличие Wuling Hongguang EREV — его силовая установка. Главную роль в ней играет 102-сильный электромотор — именно он вращает колеса. Небольшая батарея на 8,5 кВт∙ч позволяет проехать 50 км в электрическом режиме, а зарядить ее на 80% можно за полчаса.

салон Wuling Hongguang, новый Wuling Hongguang, Wuling Hongguang EREV, минивэн Wuling, General Motors Fullscreen
Топовая версия получила камеру и 8-дюймовый тачскрин
Фото: autohome.com.cn

1,5-литровый бензиновый двигатель на 98 л. с. выполняет роль генератора — вырабатывает электроэнергию. Средний расход топлива составляет 4,3 л/100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км.

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4,5-метровый минивэн Wuling Hongguang EREV внешне отличается от электрической версии лишь наличием радиаторной решетки.

багажник Wuling Hongguang, новый Wuling Hongguang, Wuling Hongguang EREV, минивэн Wuling, General Motors Fullscreen
Объем багажника со сложенными сиденьями возрастает до 2800 л.
Фото: autohome.com.cn

Гибрид Wuling Hongguang EREV доступен в версиях на 5 и 7 мест, а объем багажника со сложенными задними креслами составляет 2800 л. Базовая комплектация включает кондиционер и передние электростеклоподъемники, а в топовой версии есть подушка безопасности водителя, камера и 8-дюймовый тачскрин.

Кстати, недавно General Motors презентовали недорогой электрокроссовер Chevrolet в стилистике Suzuki Jimny.

Также Фокус рассказывал, что концерн показал роскошный электрический внедорожник по цене "Гелендвагена".