Цена $9500 и запас хода 1000 км: General Motors показали электрифицированный минивэн (фото)

Новый Wuling Hongguang EREV способен проехать до 1000 км без подзарядки или заправки. Доступный минивэн доступен в версиях на 5 и 7 мест и имеет большой багажник.

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Доступный минивэн Wuling Hongguang получил новую модификацию — к электромобилю присоединился плагин-гибрид EREV. Он поступает в продажу в Китае по цене от 68 800 до 73 800 юаней ($9500 — 10200). Об этом сообщает сайт Autohome.

4,5-метровое семейное авто предлагается в версиях на 5 и 7 мест Фото: autohome.com.cn

Как и все модели Wuling, минивэн создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда (вместе с китайским SAIC). Марка специализируется на недорогих электрифицированных моделях. Между прочим, часть из них уже продается и за пределами Китая.

Главное отличие Wuling Hongguang EREV — его силовая установка. Главную роль в ней играет 102-сильный электромотор — именно он вращает колеса. Небольшая батарея на 8,5 кВт∙ч позволяет проехать 50 км в электрическом режиме, а зарядить ее на 80% можно за полчаса.

Топовая версия получила камеру и 8-дюймовый тачскрин Фото: autohome.com.cn

1,5-литровый бензиновый двигатель на 98 л. с. выполняет роль генератора — вырабатывает электроэнергию. Средний расход топлива составляет 4,3 л/100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км.

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4,5-метровый минивэн Wuling Hongguang EREV внешне отличается от электрической версии лишь наличием радиаторной решетки.

Объем багажника со сложенными сиденьями возрастает до 2800 л. Фото: autohome.com.cn

Гибрид Wuling Hongguang EREV доступен в версиях на 5 и 7 мест, а объем багажника со сложенными задними креслами составляет 2800 л. Базовая комплектация включает кондиционер и передние электростеклоподъемники, а в топовой версии есть подушка безопасности водителя, камера и 8-дюймовый тачскрин.

Кстати, недавно General Motors презентовали недорогой электрокроссовер Chevrolet в стилистике Suzuki Jimny.

Также Фокус рассказывал, что концерн показал роскошный электрический внедорожник по цене "Гелендвагена".