В Китае показали электрифицированное семейное авто за $21 000 с запасом хода 1400 км (фото)

Доступный минивэн SAIC Maxus G50 PHEV предлагается в версиях на 5, 6 и 7 мест. Запас хода автомобиля составляет 1405 км.

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Презентован новый Maxus G50 PHEV. Электрифицированный семейный минивэн от концерна SAIC поступает в продажу по цене от 152 800 юаней ($21 000), а позже его начнут экспортировать. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Maxus G50 PHEV — младший брат электрической модели Mifa 9, которая в свое время побывала на тесте Фокуса. Две модели внешне очень похожи в анфас: у них высокий короткий капот и тоненькие диодные фары.

Запас хода Maxus G50 PHEV составляет 1405 км Фото: SAIC

Габариты Maxus G50 PHEV:

длина — 4825 мм;

ширина — 1825 мм;

высота — 1778 мм;

колесная база — 2800 мм.

В салоне SAIC Maxus G50 PHEV установлены два дисплея на передней панели. Передние сиденья разделены высокой консолью.

На передней панели установлено два дисплея Фото: SAIC

Доступны версии модели на 5, 6 и 7 мест. А вот комплектация у Maxus G50 PHEV одна — с климат-контролем, круиз-контролем и камерой заднего вида.

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Плагин-гибрид оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 98 л. с. и 218-сильным электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с.

Минивэн предлагают в версиях на 5, 6 и 7 мест Фото: SAIC

Батарея емкостью 18,65 кВт∙ч позволяет проехать 85 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 4,7 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1405 км.

Кстати, недавно презентовали недорогой электрический минивэн Kia.

Также Фокус писал о недорогом электромобиле от SAIC для Европы.