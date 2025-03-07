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Авто

В Китае показали электрифицированное семейное авто за $21 000 с запасом хода 1400 км (фото)

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Фото: SAIC | Maxus G50 PHEV — доступный семейный минивэн — доступный семейный минивэн

Доступный минивэн SAIC Maxus G50 PHEV предлагается в версиях на 5, 6 и 7 мест. Запас хода автомобиля составляет 1405 км.

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Презентован новый Maxus G50 PHEV. Электрифицированный семейный минивэн от концерна SAIC поступает в продажу по цене от 152 800 юаней ($21 000), а позже его начнут экспортировать. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Maxus G50 PHEV — младший брат электрической модели Mifa 9, которая в свое время побывала на тесте Фокуса. Две модели внешне очень похожи в анфас: у них высокий короткий капот и тоненькие диодные фары.

Maxus G50, новый Maxus G50, Maxus G50 PHEV, минивэн Maxus, Maxus G50 PHEV Fullscreen
Запас хода Maxus G50 PHEV составляет 1405 км
Фото: SAIC

Габариты Maxus G50 PHEV:

  • длина — 4825 мм;
  • ширина — 1825 мм;
  • высота — 1778 мм;
  • колесная база — 2800 мм.

В салоне SAIC Maxus G50 PHEV установлены два дисплея на передней панели. Передние сиденья разделены высокой консолью.

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салон Maxus G50, новый Maxus G50, Maxus G50 PHEV, минивэн Maxus, новый Maxus G50, Maxus G50 PHEV Fullscreen
На передней панели установлено два дисплея
Фото: SAIC

Доступны версии модели на 5, 6 и 7 мест. А вот комплектация у Maxus G50 PHEV одна — с климат-контролем, круиз-контролем и камерой заднего вида.

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Плагин-гибрид оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 98 л. с. и 218-сильным электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с.

Салон Maxus G50 PHEV, Maxus G50, новый Maxus G50, Maxus G50 PHEV, минивэн Maxus Fullscreen
Минивэн предлагают в версиях на 5, 6 и 7 мест
Фото: SAIC

Батарея емкостью 18,65 кВт∙ч позволяет проехать 85 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 4,7 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1405 км.

Кстати, недавно презентовали недорогой электрический минивэн Kia.

Также Фокус писал о недорогом электромобиле от SAIC для Европы.

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