У Китаї показали електрифіковане сімейне авто за $21 000 із запасом ходу 1400 км (фото)

Доступний мінівен SAIC Maxus G50 PHEV пропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць. Запас ходу автомобіля становить 1405 км.

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Презентовано новий Maxus G50 PHEV. Електрифікований сімейний мінівен від концерну SAIC надходить у продаж за ціною від 152 800 юанів ($21 000), а пізніше його почнуть експортувати. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Maxus G50 PHEV – молодший брат електричної моделі Mifa 9, яка свого часу побувала на тесті Фокусу. Дві моделі зовні дуже схожі в анфас: у них високий короткий капот та тоненькі діодні фари.

Запас ходу Maxus G50 PHEV становить 1405 км Фото: SAIC

Габарити Maxus G50 PHEV:

довжина – 4825 мм;

ширина – 1825 мм;

висота – 1778 мм;

колісна база – 2800 мм.

У салоні SAIC Maxus G50 PHEV встановлено два дисплеї на передній панелі. Передні сидіння розділені високою консоллю.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: SAIC

Доступні версії моделі на 5, 6 та 7 місць. А от комплектація в Maxus G50 PHEV одна – з клімат-контролем, круїз-контролем та камерою заднього вида.

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Плагін-гібрид оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 98 к. с. та 218-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с.

Мінівен пропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць Фото: SAIC

Батарея ємністю 18,65 кВт∙год дозволяє проїхати 85 км в електричному режимі, а середня витрата пального становить 4,7 л/100 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1405 км.

До речі, нещодавно презентували недорогий електричний мінівен Kia.

Також Фокус писав про недорогий електромобіль від SAIC для Європи.