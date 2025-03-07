У Китаї показали електрифіковане сімейне авто за $21 000 із запасом ходу 1400 км (фото)
Доступний мінівен SAIC Maxus G50 PHEV пропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць. Запас ходу автомобіля становить 1405 км.
Презентовано новий Maxus G50 PHEV. Електрифікований сімейний мінівен від концерну SAIC надходить у продаж за ціною від 152 800 юанів ($21 000), а пізніше його почнуть експортувати. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Maxus G50 PHEV – молодший брат електричної моделі Mifa 9, яка свого часу побувала на тесті Фокусу. Дві моделі зовні дуже схожі в анфас: у них високий короткий капот та тоненькі діодні фари.
Габарити Maxus G50 PHEV:
- довжина – 4825 мм;
- ширина – 1825 мм;
- висота – 1778 мм;
- колісна база – 2800 мм.
У салоні SAIC Maxus G50 PHEV встановлено два дисплеї на передній панелі. Передні сидіння розділені високою консоллю.
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Доступні версії моделі на 5, 6 та 7 місць. А от комплектація в Maxus G50 PHEV одна – з клімат-контролем, круїз-контролем та камерою заднього вида.Важливо
Плагін-гібрид оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 98 к. с. та 218-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с.
Батарея ємністю 18,65 кВт∙год дозволяє проїхати 85 км в електричному режимі, а середня витрата пального становить 4,7 л/100 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1405 км.
До речі, нещодавно презентували недорогий електричний мінівен Kia.
Також Фокус писав про недорогий електромобіль від SAIC для Європи.
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