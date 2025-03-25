Ціна $9500 і запас ходу 1000 км: General Motors показали електрифікований мінівен (фото)

Новий Wuling Hongguang EREV здатен проїхати до 1000 км без підзарядки чи заправки. Доступний мінівен доступний у версіях на 5 та 7 місць і має великий багажник.

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Доступний мінівен Wuling Hongguang отримав нову модифікацію – до електромобіля приєднався плагін-гібрид EREV. Він надходить у продаж в Китаї за ціною від 68 800 до 73 800 юанів ($9500 – 10200). Про це повідомляє сайт Autohome.

4,5-метрове сімейне авто пропонують у версіях на 5 і 7 місць Фото: autohome.com.cn

Як і всі моделі Wuling, мінівен створено за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду (разом із китайським SAIC). Марка спеціалізується на недорогих електрифікованих моделях. Між іншим, частина з них уже продається і за межами Китаю.

Головна відмінність Wuling Hongguang EREV – його силова установка. Головну роль у ній грає 102-сильний електромотор – саме він обертає колеса. Невелика батарея на 8,5 кВт∙год дозволяє проїхати 50 км в електричному режимі, а зарядити її на 80% можна за пів години.

Топова версія отримала камеру і 8-дюймовий тачскрін Фото: autohome.com.cn

1,5-літровий бензиновий двигун на 98 к. с. виконує роль генератора – виробляє електроенергію. Середня витрата пального складає 4,3 л/100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1000 км.

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4,5-метровий мінівен Wuling Hongguang EREV зовні відрізняється від електричної версії лише наявністю радіаторної решітки.

Об"єм багажника зі складеними сидіннями зростає до 2800 л Фото: autohome.com.cn

Гібрид Wuling Hongguang EREV доступний у версіях на 5 та 7 місць, а об’єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 2800 л. Базова комплектація включає кондиціонер і передні електросклопідіймачі, а у топовій версії є подушка безпеки водія, камера і 8-дюймовий тачскрін.

До речі, нещодавно General Motors презентували недорогий електрокросовер Chevrolet у стилістиці Suzuki Jimny.

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