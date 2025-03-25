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Авто

Ціна $9500 і запас ходу 1000 км: General Motors показали електрифікований мінівен (фото)

Wuling Hongguang EREV, Wuling Hongguang, новий Wuling Hongguang, мінівен Wuling, General Motors
Фото: Wuling | Wuling Hongguang EREV — дешевий електрифікований мінівен

Новий Wuling Hongguang EREV здатен проїхати до 1000 км без підзарядки чи заправки. Доступний мінівен доступний у версіях на 5 та 7 місць і має великий багажник.

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Доступний мінівен Wuling Hongguang отримав нову модифікацію – до електромобіля приєднався плагін-гібрид EREV. Він надходить у продаж в Китаї за ціною від 68 800 до 73 800 юанів ($9500 – 10200). Про це повідомляє сайт Autohome.

Wuling Hongguang, новий Wuling Hongguang, Wuling Hongguang EREV, мінівен Wuling, General Motors Fullscreen
4,5-метрове сімейне авто пропонують у версіях на 5 і 7 місць
Фото: autohome.com.cn

Як і всі моделі Wuling, мінівен створено за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду (разом із китайським SAIC). Марка спеціалізується на недорогих електрифікованих моделях. Між іншим, частина з них уже продається і за межами Китаю.

Головна відмінність Wuling Hongguang EREV – його силова установка. Головну роль у ній грає 102-сильний електромотор – саме він обертає колеса. Невелика батарея на 8,5 кВт∙год дозволяє проїхати 50 км в електричному режимі, а зарядити її на 80% можна за пів години.

салон Wuling Hongguang, новий Wuling Hongguang, Wuling Hongguang EREV, мінівен Wuling, General Motors Fullscreen
Топова версія отримала камеру і 8-дюймовий тачскрін
Фото: autohome.com.cn

1,5-літровий бензиновий двигун на 98 к. с. виконує роль генератора – виробляє електроенергію. Середня витрата пального складає 4,3 л/100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1000 км.

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4,5-метровий мінівен Wuling Hongguang EREV зовні відрізняється від електричної версії лише наявністю радіаторної решітки.

багажник Wuling Hongguang, новий Wuling Hongguang, Wuling Hongguang EREV, мінівен Wuling, General Motors Fullscreen
Об"єм багажника зі складеними сидіннями зростає до 2800 л
Фото: autohome.com.cn

Гібрид Wuling Hongguang EREV доступний у версіях на 5 та 7 місць, а об’єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 2800 л. Базова комплектація включає кондиціонер і передні електросклопідіймачі, а у топовій версії є подушка безпеки водія, камера і 8-дюймовий тачскрін.

До речі, нещодавно General Motors презентували недорогий електрокросовер Chevrolet у стилістиці Suzuki Jimny.

Також Фокус розповідав, що концерн показав розкішний електричний позашляховик за ціною "Гелендвагена".