1000-сильний звір: представлено найпотужніший і найшвидший Chevrolet Corvette (відео)

Новий Chevrolet Corvette ZR1 отримав 5,5-літровий V8 твін-турбо потужністю понад 1000 сил. Його максимальна швидкість перевищує 345 км/год, а розгін до сотні займає приблизно 2,5 с.

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У Маямі дебютував новий Chevrolet Corvette ZR1. Надпотужна заряджена версія спортивної моделі надійде в продаж із 2025 року. Про неї розповіли на офіційному сайті концерну General Motors.

Chevrolet Corvette ZR1 оснастили 5,5-літровим V8 твін-турбо Фото: General Motors

Головна "родзинка" Chevrolet Corvette ZR1 – його двигун. 5,5-літровий V8 запозичили в Corvette Z06, проте доповнили його двома турбінами. Результат – 1079 к. с. і 1121 Н∙м.

Велике антикрило збільшує притискну силу до 544 кг Фото: General Motors

Із 8-ступінчастою роботизованою КПП розгін до 100 км/год займає менш приблизно 2,5 секунди, а ¼ милі (402 м) з місця спорткар долає за 9,7 с. Максимальна швидкість перевищує 345 км/год – це найпотужніший і найшвидший Corvette в історії.

Кабріолет Chevrolet Corvette ZR1 Фото: General Motors

Також доопрацьована ходова Chevrolet Corvette, а за сповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма діаметром 400 мм спереду і 390 мм ззаду.

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Новий Chevrolet Corvette ZR1 пропонують у кузовпх купе-тарга та кабріолет. Він не надто відрізняється від стандартної моделі: його видають агресивніша передня частина, карбоновий дах і кришка капоту двигуна з двома прозорими отворами (вони імітують розділене заднє скло Corvette Stingray 1963 року).

Фото: General Motors

Крім того, доступний аеродинамічний пакет ZTK з обвісом і величезним антикрилом. Він збільшує притискну силу до 544 кг. А от салон Chevrolet Corvette не змінився – лише датчик тиску наддуву додали.

Ціна Chevrolet Corvette ZR1 наразі не відома. Очікується, що вона складе приблизно 150 000 доларів, тобто це найдорожчий Corvette. Утім, він буде в кілька разів дешевшим за Ferrari, Lamborghini чи McLaren з аналогічними характеристиками.

До речі, недавно General Motors презентували потужний електричний кабріолет преміумкласу, який кидає виклик Bentley та Rolls-Royce.

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