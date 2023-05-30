Американська мрія: на продаж виставили колекцію спорткарів Chevrolet Corvette (фото)

До колекції увійшли лише спорткари в зарядженій версії ZR1. Пробіг найстарішого автомобіля з четвірки складає всього 17 700 км.

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У США на аукціон Bonhams виставили чотири заряджені спорткари Chevrolet Corvette ZR1. Усі автомобілі мають відмінний стан і невеликий пробіг. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Всього до колекції увійшли чотири спорткари Chevrolet Corvette ZR1 1990, 1995, 2013 та 2019 років випуску. Ця модифікація є найпотужнішою в лінійці.

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Які Chevrolet Corvette виставили на аукціон:

Chevrolet Corvette ZR1 1990 року випуску

Спорткар пофарбований у темно-зелений колір Polo Green Metallic Фото: bonhams.com

Очікувана ціна: 35 000 — 45 000 доларів

Найстаріший Chevrolet Corvette ZR1 1990 року випуску пофарбований у темно-зелений колір Polo Green Metallic. Пробіг авто становить лише 17 700 км.

У список оснащення входять кондиціонер і знімні панелі даху. Інтер'єр виконаний із коричневої шкіри, а сидіння мають електрорегулювання.

Інтер'єр виконаний із коричневої шкіри Фото: bonhams.com

Chevrolet Corvette ZR1 1990 випуску оснащений 5,7-літровим двигуном V8 потужністю 380 к.с. і 502 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,1 секунди.

Chevrolet Corvette ZR1 1995 року випуску

Авто пофарбоване в темно-червоний колір Dark Red Metallic Фото: bonhams.com

Очікувана ціна: 50 000 — 70 000 доларів

Chevrolet Corvette ZR1 1995 року випуску пофарбований у темно-червоний колір Dark Red Metallic. Спорткар проїхав лише 835 км із моменту покупки.

Інтер'єр виконаний зі світло-сірої шкіри. Автомобіль має повну комплектацію та оснащений шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Інтер'єр виконаний зі світло-сірої шкіри Фото: bonhams.com

Під капотом розташований 5,7-літровий двигун V8 потужністю 405 к.с. і 522 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди.

Chevrolet Corvette ZR1 2013 року випуску

Спорткар пофарбований у темно-синій колір Night Race Blue Metallic Фото: bonhams.com

Очікувана ціна: 90 000 — 120 000 доларів

Більш сучасний Chevrolet Corvette ZR1 2013 року випуску пофарбований у темно-синій колір Night Race Blue Metallic. Зовнішній вигляд доповнюють дві декоративні лінії білого кольору.

Спорткар має стан нового автомобіля. Пробіг складає лише 88 км.

Інтер'єр виконаний із поєднання світлої і темної шкіри. Автомобіль оснащений шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Інтер'єр виконаний із поєднання світлої і темної шкіри Фото: bonhams.com

Chevrolet Corvette ZR1 2013 випуску оснащений 6,2-літровим двигуном V8 потужністю 647 к.с. і 819 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,4 секунди.

Chevrolet Corvette ZR1 3ZR Convertible 2019 року випуску

Авто пофарбоване в яскравий червоний колір Torch Red Фото: bonhams.com

Очікувана ціна: 150 000 — 200 000 доларів

Chevrolet Corvette ZR1 3ZR Convertible 2019 року випуску є єдиним спорткаром із відкритим верхом у цій колекції. Автомобіль пофарбований у яскравий червоний колір Torch Red.

Пробіг авто становить лише 241 км. Спорткар має відмінний стан і оснащений великою кількістю опцій.

Інтер'єр виконаний із темної шкіри. Усередині також є вставки з карбону.

Інтер'єр виконаний із темної шкіри Фото: bonhams.com

Під капотом розташований 6,2-літровий двигун V8 потужністю 766 к.с. і 970 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,2 секунди.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали спорткар Nissan Skyline GT-R (R34) 2000 року випуску, яким керував нині покійний актор Пол Вокер у фільмі "Форсаж 4".