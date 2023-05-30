Американская мечта: на продажу выставили коллекцию спорткаров Chevrolet Corvette (фото)

В коллекцию вошли только спорткары в заряженной версии ZR1. Пробег самого старого автомобиля из четверки составляет всего 17 700 км.

Related video

В США на аукцион Bonhams выставили четыре заряженных спорткара Chevrolet Corvette ZR1. Все автомобили обладают отличным состоянием и небольшим пробегом. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Всего в коллекцию вошли четыре спорткара Chevrolet Corvette ZR1 1990, 1995, 2013 и 2019 годов выпуска. Эта модификация является самой мощной в линейке.

Важно

Последний в роду: на аукционе продали легендарный спортивный Jaguar 70-х (фото)

Какие Chevrolet Corvette выставили на аукцион:

Chevrolet Corvette ZR1 1990 года выпуска

Спорткар окрашен в темно-зеленый цвет Polo Green Metallic Фото: bonhams.com

Ожидаемая цена: 35 000 — 45 000 долларов

Самый старый Chevrolet Corvette ZR1 1990 года выпуска окрашен в темно-зеленый цвет Polo Green Metallic. Пробег авто составляет всего 17 700 км.

В список оснащения входят кондиционер и съемные панели крыши. Интерьер выполнен из коричневой кожи, а сиденья имеют электрорегулировки.

Интерьер выполнен из коричневой кожи Фото: bonhams.com

Chevrolet Corvette ZR1 1990 года выпуска оснащен 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 380 л.с. и 502 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,1 секунды.

Chevrolet Corvette ZR1 1995 года выпуска

Авто окрашено в темно-красный цвет Dark Red Metallic Фото: bonhams.com

Ожидаемая цена: 50 000 — 70 000 долларов

Chevrolet Corvette ZR1 1995 года выпуска окрашен в темно-красный цвет Dark Red Metallic. Спорткар проехал всего 835 км с момента покупки.

Интерьер выполнен из светло-серой кожи. Автомобиль имеет полную комплектацию и оснащен шестиступенчатой ​​​​механической коробкой передач.

Интерьер выполнен из светло-серой кожи Фото: bonhams.com

Под капотом расположен 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 405 л.с. и 522 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды.

Chevrolet Corvette ZR1 2013 года выпуска

Спорткар окрашен в темно-синий цвет Night Race Blue Metallic Фото: bonhams.com

Ожидаемая цена: 90 000 — 120 000 долларов

Более современный Chevrolet Corvette ZR1 2013 года выпуска окрашен в темно-синий цвет Night Race Blue Metallic. Внешний вид дополняют две декоративные полосы белого цвета.

Спорткар имеет состояние нового автомобиля. Пробег составляет всего 88 км.

Интерьер выполнен из сочетания светлой и темной кожи. Автомобиль оснащен шестиступенчатой ​​​​механической коробкой передач.

Интерьер выполнен из сочетания светлой и темной кожи Фото: bonhams.com

Chevrolet Corvette ZR1 2013 года выпуска оснащен 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 647 л.с. и 819 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,4 секунды.

Chevrolet Corvette ZR1 3ZR Convertible 2019 года выпуска

Авто окрашено в яркий красный цвет Torch Red Фото: bonhams.com

Ожидаемая цена: 150 000 — 200 000 долларов

Chevrolet Corvette ZR1 3ZR Convertible 2019 года выпуска является единственным спорткаром в открытым верхом в этой коллекции. Автомобиль окрашен в яркий красный цвет Torch Red.

Пробег авто составляет всего 241 км. Спорткар имеет отличное состояние и оснащен большим количеством опций.

Интерьер выполнен из темной кожи. Внутри также есть вставки из карбона.

Интерьер выполнен из темной кожи Фото: bonhams.com

Под капотом расположен 6,2-литровый двигатель V8 мощностью 766 л.с. и 970 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,2 секунды.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе продали спорткар Nissan Skyline GT-R (R34) 2000 года выпуска, которым управлял ныне покойный актер Пол Уокер в фильме "Форсаж 4".