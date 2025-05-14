Американська ікона: у Києві показали раритетний колекційний Corvette 70-х (фото)

У Києві засвітився класичний спорткар Chevrolet Corvette 1978 року. В Україні зареєстровано лише кілька подібних авто.

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Фото Chevrolet Corvette Stingray третього покоління з фестивалю Kyiv Car Fest з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Corvette — найлегендарніший американський спорткар, а третя його генерація (1968-1982 роки) дуже цінується колекціонерами. Дизайн купе з довгим капотом, висувними фарами та чотирма ліхтарями став класикою.

Спорткар оснащений 5,7-літровим V8 Фото: Topcars UA

Chevrolet Corvette C3 має кузов зі склопластику та знімний дах, а в його салоні встановлено спортивні крісла. Серед стандартного та додаткового обладнання для спорткара були центральний замок, кондиціонер, круїз-контроль, радіо, електроприводи сидінь, дзеркал та склопідіймачів.

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У середині 70-х потужність двигунів Chevrolet Corvette Stingray різко знизилася через паливну кризу та нові суворі екостандарти. Chevrolet Corvette 1978 року комплектували 5,7-літровими V8 потужністю 185 та 220 к. с.

У першому випадку розгін до 100 км/год займав 7,8 с, у другому – 6,6 с. Максимальна швидкість перевищувала 200 км/год.

Chevrolet Corvette C3 зазвичай доволі багато оснащені Фото: Barrett-Jackson

Конкретно це авто отримало 3-ступінчастий автомат, проте пропонували і 4-ступінчасту механічну КПП. Усі Chevrolet Corvette 1978 року мали повністю незалежну підвіску і дискові гальма на всіх колесах.

Між іншим, на цьому фестивалі показали ще одне культове авто – перший японський суперкар.

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