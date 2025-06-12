400-сильный монстр: в Киеве появился брутальный внедорожник Ford за 3,3 миллиона (фото)

В Киеве заметили новый Ford Bronco Raptor Ford Bronco. Заряженный внедорожник впечатляет дизайном и возможностями на бездорожье.

Related video

Фото Ford Bronco Raptor опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Гигант стартует до сотни за 5,6 с Фото: Ford

Raptor — экстремальная заряженная версия Ford Bronco. Внедорожник является собратом пикапа Ford Ranger Raptor, который недавно побывал на тесте Фокуса. Обе модели построены на одной платформе и оснащены 3,0-литровым бензиновым V6 твин-турбо.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Ford

Впрочем, заокеанские версии модели мощнее — в этом Ford Bronco Raptor, который завезли из США, турбошестерня развивает 418 л.с. и 597 Н∙м. С 10-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на 184 км/ч. Также установлен более громкий спортивный выхлоп.

Важно

В Киеве засветился знаменитый британский внедорожник с редким тюнингом (фото)

Конечно же, новый Ford Bronco Raptor оснащен полным приводом с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов. Внедорожник получил усиленную подвеску с адаптивными амортизаторами.

Внедорожник получил выпуклый капот Фото: Topcars UA Авто оснастили 37-дюймовыми шинами Фото: Topcars UA

От стандартного Ford Bronco вариант Raptor отличается большими 37-дюймовыми шинами BF Goodrich (для них понадобились расширители арок), рельефным капотом, дополнительной защитой днища и увеличенным до 332 мм клиренсом. В салоне установили спортивные кресла, а отделка разбавлена оранжевыми вставками. Цена Ford Bronco Raptor стартует с 80 тыс. долларов, то есть 3,3 млн гривен.

Между прочим, недавно в столице заметили еще более экстремальный пикап Ford F-150 Raptor R на 700 сил.

Также Фокус писал, что в Киеве видели мощный тюнингованный кроссовер Lamborghini.