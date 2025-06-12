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400-сильный монстр: в Киеве появился брутальный внедорожник Ford за 3,3 миллиона (фото)

Новый Ford Bronco Raptor, Новый Ford Bronco, Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor, Ford Bronco
Фото: Topcars UA | Ford Bronco Raptor — экстремальная заряженная версия внедорожника

В Киеве заметили новый Ford Bronco Raptor Ford Bronco. Заряженный внедорожник впечатляет дизайном и возможностями на бездорожье.

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Фото Ford Bronco Raptor опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Ford Bronco, Ford Bronco, Новый Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor Fullscreen
Гигант стартует до сотни за 5,6 с
Фото: Ford

Raptor — экстремальная заряженная версия Ford Bronco. Внедорожник является собратом пикапа Ford Ranger Raptor, который недавно побывал на тесте Фокуса. Обе модели построены на одной платформе и оснащены 3,0-литровым бензиновым V6 твин-турбо.

Салон Ford Bronco Raptor, Новый Ford Bronco, Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor Fullscreen
В салоне установили спортивные кресла
Фото: Ford

Впрочем, заокеанские версии модели мощнее — в этом Ford Bronco Raptor, который завезли из США, турбошестерня развивает 418 л.с. и 597 Н∙м. С 10-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на 184 км/ч. Также установлен более громкий спортивный выхлоп.

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Конечно же, новый Ford Bronco Raptor оснащен полным приводом с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов. Внедорожник получил усиленную подвеску с адаптивными амортизаторами.

капот форд бронко, Ford Bronco, Новый Ford Bronco Raptor, Новый Ford Bronco, Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor Fullscreen
Внедорожник получил выпуклый капот
Фото: Topcars UA
колеса форд бронко, Ford Bronco, Новый Ford Bronco Raptor, Новый Ford Bronco, Ford Bronco Raptor, Ford Bronco Raptor Fullscreen
Авто оснастили 37-дюймовыми шинами
Фото: Topcars UA

От стандартного Ford Bronco вариант Raptor отличается большими 37-дюймовыми шинами BF Goodrich (для них понадобились расширители арок), рельефным капотом, дополнительной защитой днища и увеличенным до 332 мм клиренсом. В салоне установили спортивные кресла, а отделка разбавлена оранжевыми вставками. Цена Ford Bronco Raptor стартует с 80 тыс. долларов, то есть 3,3 млн гривен.

Между прочим, недавно в столице заметили еще более экстремальный пикап Ford F-150 Raptor R на 700 сил.

Также Фокус писал, что в Киеве видели мощный тюнингованный кроссовер Lamborghini.