400-сильний монстр: у Києві з'явився брутальний позашляховик Ford за 3,3 мільйона (фото)

У Києві помітили новий Ford Bronco Raptor. Заряджений позашляховик вражає дизайном і можливостями на бездоріжжі.

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Фото Ford Bronco Raptor опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Гігант стартує до сотні за 5,6 с Фото: Ford

Raptor – екстремальна заряджена версія Ford Bronco. Позашляховик є побратимом пікапа Ford Ranger Raptor, який нещодавно побував на тесті Фокусу. Обидві моделі збудовані на одній платформі та оснащені 3,0-літровим бензиновим V6 твін-турбо.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Ford

Утім, заокеанські версії моделі потужніші – в цьому Ford Bronco Raptor, який завезли зі США, турбошістка розвиває 418 к. с. та 597 Н∙м. Із 10-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 184 км/год. Також встановлено гучніший спортивний вихлоп.

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Звісно ж, новий Ford Bronco Raptor оснащений повним приводом зі знижувальною передачею та блокування диференціалів. Позашляховик отримав посилену підвіску з адаптивними амортизаторами.

Позашляховик отримав випуклий капот Фото: Topcars UA Авто оснастили 37-дюймовими шинами Фото: Topcars UA

Від стандартного Ford Bronco варіант Raptor відрізняється великими 37-дюймовими шинами BF Goodrich (для них знадобилися розширювачі арок), рельєфним капотом, додатковим захистом днища та збільшеним до 332 мм кліренсом. У салоні встановили спортивні крісла, а оздоблення розбавлене помаранчевими вставками. Ціна Ford Bronco Raptor стартує з 80 тис. доларів, тобто 3,3 млн гривень.

Між іншим, нещодавно в столиці помітили ще екстремальніший пікап Ford F-150 Raptor R на 700 сил.

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