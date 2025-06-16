820-сильный снаряд: в Киеве заметили впечатляющий американский спорткар (фото)

В Киеве сфотографировали Chevrolet Corvette 2019 года в экстремальной заряженной версии ZR1. Такой спорткар пока один-единственный в Украине.

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ZR1 был самым мощным и быстрым вариантом Chevrolet Corvette седьмого поколения и стоил от 122 000 долларов. Фото спорткара в компании McLaren 720S опубликовали на странице suishafter.png в Instagram.

Chevrolet Corvette ZR1 отличается более агрессивным дизайном Фото: instagram.com/suishafter.png

Купе Chevrolet Corvette ZR1 оснастили 6,2-литровым компрессорным V8, который развивал 755 л. с. и 969 Н∙м. Модель предлагалась с 7-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП.

Chevrolet Corvette ZR1 сфотографировали вместе с McLaren Фото: instagram.com/suishafter.png

Стандартный спорткар Chevrolet Corvette ZR1 способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 341 км/ч. Впрочем, это авто тюнинговали и увеличили отдачу его двигателя до 820 л. с. и 1020 Н∙м. Между прочим, новый Chevrolet Corvette ZR1 еще мощнее — более 1000 сил.

Chevrolet Corvette ZR1 узнается по антикрылу Фото: instagram.com/suishafter.png

Chevrolet Corvette ZR1 оснащен адаптивными амортизаторами и карбоново-керамическими тормозами Brembo. Со 100 км/ч он останавливается на отрезке 26,8 м.

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Отличить версию ZR1 от стандартного Chevrolet Corvette C7 можно по выпуклому карбоновому капоту, увеличенным воздухозаборникам и расширенным крыльям. Конкретно это авто имеет опционный пакет ZTK с передним сплиттером и большим антикрылом.

В салоне установили спортивные кресла Фото: General Motors

Салон Chevrolet Corvette ZR1 отделан кожей, алькантарой и карбоном. Авто получило спортивные сиденья.

Кстати, недавно в Киеве заметили заряженного близнеца Chevrolet Aveo.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли раритетные спорткары BMW.