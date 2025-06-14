Настоящие раритеты: в Украину привезли ценные коллекционные спорткары BMW (фото)

В Украине появились очень редкие BMW Alpina. Спортивные седаны сфотографировали на автовозе в Ровно.

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Оба BMW Alpina выпущены на рубеже 80-х и 90-х очень малыми сериями, поэтому являются раритетами не только в Украине. Их фото опубликовали на странице cars_rv в Instagram.

Оба седана являются лимитированными раритетами Фото: instagram.com/cars_rv

Alpina B3 2,7 создана на базе BMW 3 Series E30. С 1987 по 1992 год изготовлено всего 257 седанов, купе и кабриолетов.

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BMW Alpina B3 оснащен 2,7-литровой рядной шестеркой мощностью 204 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,5 с, а максимальная скорость составляет 224 км/ч.

BMW Alpina B3 2,7 Фото: instagram.com/cars_rv Фото: instagram.com/cars_rv

Седан Alpina B10 разработан на основе BMW 5 Series E34. С 1988 по 1996 год выпустили несколько разных версий модели с шести- и восьмицилиндровыми двигателями объемом 3,5 л (254 и 360 л. с.), 4,0 л (315 л. с.) и 4,6 л (340 л. с.). Всего собрали 1308 седанов и универсалов.

BMW Alpina B10 Фото: instagram.com/cars_rv Фото: instagram.com/cars_rv

Оба седана BMW получили спойлер, особые бамперы и колесные диски, а их боковины украшены фирменной золотистой графикой Alpina. В салоне установили спортивные руль и сиденья.

Между прочим, недавно в Киеве сфотографировали редкий родстер BMW Z4 Alpina. Таких авто выпустили всего 370.

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