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Авто

Эксклюзивы на $500 000: в Украине обнаружили паркинг с экзотическими суперкарами (фото)

суперкары в Украине, Ferrari 812, McLaren 720S, суперкар McLaren, суперкар McLaren
Фото: Instagram / drive.luxury | В Одессе сфотографировали дорогие Ferrari и McLaren на парковке

В Одессе на паркинге сфотографировали мощные и дорогие суперкары Ferrari и McLaren. Это одни из самых быстрых автомобилей в Украине.

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Фото парковки с суперкарами опубликовали на странице drive.luxury в Instagram.

Эти авто — не самые новые, ведь обоим по несколько лет. Впрочем, даже подержанными они вместе стоят не менее 500 000 долларов.

суперкары Феррари МакЛарен, Ferrari 812, McLaren 720S, суперкар McLaren Fullscreen
Оба авто способны развить 340 км/ч
Фото: Instagram / drive.luxury

Переднемоторное купе Ferrari 812 Superfast — суперкар "старой школы", на смену которому недавно пришла новая модель 12Cilindri. Авто оснащено высокооборотным 6,5-литровым V12, который развивает 800 л.с. при 8500 об/мин.

Среднемоторный суперкар McLaren 720S получил 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 720 л.с. У него также недавно появился преемник — новый McLaren 750S, который уже есть в Украине.

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Хотя два суперкара имеют разные конструкцию, компоновку и двигатели, но динамические характеристики у них одинаковые. Оба они способны разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.

Кроме того, купе Ferrari 812 Superfast и McLaren 720S оснащены спортивным дифференциалом и адаптивными амортизаторами. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза.

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