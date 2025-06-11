Эксклюзивы на $500 000: в Украине обнаружили паркинг с экзотическими суперкарами (фото)

В Одессе на паркинге сфотографировали мощные и дорогие суперкары Ferrari и McLaren. Это одни из самых быстрых автомобилей в Украине.

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Фото парковки с суперкарами опубликовали на странице drive.luxury в Instagram.

Эти авто — не самые новые, ведь обоим по несколько лет. Впрочем, даже подержанными они вместе стоят не менее 500 000 долларов.

Оба авто способны развить 340 км/ч Фото: Instagram / drive.luxury

Переднемоторное купе Ferrari 812 Superfast — суперкар "старой школы", на смену которому недавно пришла новая модель 12Cilindri. Авто оснащено высокооборотным 6,5-литровым V12, который развивает 800 л.с. при 8500 об/мин.

Среднемоторный суперкар McLaren 720S получил 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 720 л.с. У него также недавно появился преемник — новый McLaren 750S, который уже есть в Украине.

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Хотя два суперкара имеют разные конструкцию, компоновку и двигатели, но динамические характеристики у них одинаковые. Оба они способны разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.

Кроме того, купе Ferrari 812 Superfast и McLaren 720S оснащены спортивным дифференциалом и адаптивными амортизаторами. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза.

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