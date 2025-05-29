Таможня не дала добро: в Украину не пустили знаменитый суперкар Lamborghini (фото)

Суперкар Lamborghini Gallardo не пропустили в Украину. На таможне выявлены расхождения в документах на раритетное авто.

Related video

Об этом сообщается на странице Львовской таможни в Facebook.

21 марта через пограничный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" в Украину пытались ввезти на автовозе купе Lamborghini Gallardo 2013 года. Судя по фото, автомобиль является так называемым "битком", то есть пострадал в ДТП.

Суперкар пострадал в ДТП Фото: Львовская таможня

Отмечается, что в поданной таможенной декларации и других сопроводительных документах продавцом суперкара указали американскую фирму, а покупателем — 44-летнего жителя Киева.

Важно

Техосмотр и ограничения по возрасту: в Украине существенно изменят процедуру импорта авто

Вместе с тем, во время таможенного контроля водитель автовоза предоставил совсем другие документы — товарно-транспортную накладную и таможенную декларацию из Литвы. Там отправителем значилась уже литовская компания, а получателем — украинское предприятие. Указанная цена Lamborghini Gallardo — 66 005 долларов или 2,7 млн гривен.

Такие расхождения в данных стали основанием для проверки, которая установила, что получатель предоставил документы на авто с недостоверными сведениями.

На таможне обнаружили расхождения в документах на авто Фото: Львовская таможня

По данному факту составили протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).

Кроме того, выявлены признаки нарушения по статье 201-4 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда подакцизных товаров). Теперь дело будет расследовать Бюро экономической безопасности.

Суперкар Lamborghini Gallardo выпускали с 2003 по 2013 год всего выпустили 14 022 купе и кабриолетов. Модель 2013 года оснащена 5,2-литровым 560-сильным V10 и способна разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 325 км/ч.

Между прочим, недавно в Украине появился новый 666-сильный кроссовер Lamborghini.

Также Фокус рассказывал о 1100-сильном суперкаре McLaren в Киеве.