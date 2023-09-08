Ради просмотров на Youtube: блогер уничтожил Lamborghini на камеру (видео)

Lamborghini Gallardo раздробили на мелкие части и сняли процесс уничтожения авто на видео. Ролик собрал свыше 80 миллионов просмотров на Youtube.

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Известный американский блогер Джимми Дональдсон, также известный, как Mr Beast, намерено уничтожил Lamborghini Gallardo. Экзотический суперкар превратился в груду металла. Видео блогер опубликовал на своем Youtube-канале.

Суперкар Lamborghini сбросили в дробилку, которую используют при утилизации авто. От машины ничего не осталось — ее раздробило на мелкие части.

Еще один суперкар попытались расстрелять из танков, но его удалось спасти Фото: скриншот / YouTube

Блогер решил изувечить Lamborghini Gallardo ради просмотров на Youtube. Цель была достигнута — за 6 дней ролик посмотрели свыше 81 млн раз. Впрочем, следует отметить, что автомобиль на видео не имеет двигателя, то есть его списали и отправили на утилизацию.

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Кроме того, Mr Beast собрался уничтожить еще один Lamborghini Gallardo. Ее собирались расстрелять из танков времен Второй мировой войны, а своему другу блогер пообещал подарить авто, если тот защитит его.

Чтобы спасти суперкар Lamborghini, его окружили стенами мурованными стенами и другими машинами. В добавок, вокруг суперкара появились огромные бассейны с водой. Вышеперечисленные меры сработали и американец стал счастливым владельцем Lamborghini Gallardo.

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