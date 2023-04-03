Бесстыдный пиар: популярный блогер оставил официантке авто вместо чаевых (видео)

Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast, стал известен своими экстравагантными подарками и благотворительными пожертвованиями, часто демонстрируя их в своих видеороликах на YouTube. В прошлом году он также раздал более 3 миллионов долларов, подарил частный самолет и остров.

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Джимми Дональдсон, более известный как блогер MrBeast, подвергается критике в соцсетях за то, что подарил официантке автомобиль, покрытый логотипами, рекламирующими его новое шоколадное предприятие. Об этом сообщает IndiaTV.

Мужчина является одним из самых популярных YouTube блогеров в мире и имеет более 139 миллионов подписчиков.

На видео Дональдсон спрашивает официантку Эми о самых больших чаевых, которые она когда-либо получала, и когда она ответила, что 50 долларов, он вручил ей ключи от совершенно новой черной Toyota Corolla.

Однако пользователи сети заметили, что автомобиль был обклеен логотипами, рекламирующими его новое шоколадное предприятие Feastables, и этот жест был расценен некоторыми людьми как бесстыдный пиар. Кроме того, выяснилось, что Эми еще не научилась водить машину.

Эми еще не научилась водить машину Фото: MrBeast via TikTok

MrBeast стал известен своими экстравагантными подарками и благотворительными пожертвованиями, часто демонстрируя их в своих видеороликах на YouTube. Ранее мужчина уже проводил подобные акции, включая оплату операций по восстановлению зрения и удалению катаракты для тысячи человек. В прошлом году он также раздал более 3 миллионов долларов, подарил частный самолет и остров.

Видео набрало почти 60 миллионов просмотров на TikTok и 10,6 миллиона просмотров на Instagram, получило более 1,1 миллиона лайков и тысячи комментариев.

Ранее Фокус писал, что блогер случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов. Адам Дэвис из британского города Севенокс, графство Кент, признался, что был слишком голоден и не заметил, что держал в руках призовую конфету.

Также сообщалось, что в Китае блогер осквернил старинное захоронение. Пытаясь заработать на прямых трансляциях, молодой парень по фамилии Чен вместе с двумя своими друзьями открыл три лежащих на земле гроба и достал кости из одного из них и начал позировать с ними на камеру.