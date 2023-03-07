Открыл гроб и поцеловал череп: блогер осквернил старинное захоронение (фото)

Пытаясь заработать на прямых трансляциях, молодой парень по фамилии Чен вместе с двумя своими друзьями открыл три лежащих на земле гроба и достал кости из одного из них и начал позировать с ними на камеру. За незаконное проникновение его приговорили к девяти месяцам условного срока.

Related video

В Китае в марте прошлого года 21-летний блогер проводил прямой эфир в социальных сетях на старинном кладбище. Он открывал гробы на месте захоронения, перебирал кости и даже поцеловал череп. Об этом сообщает South China Morning Post.

Чен проехал 2000 километров до охраняемого веками места в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу из своего дома в северо-восточной провинции Ляонин. Парня задержали жители местной деревни во время незаконного проникновения в древнее место захоронения в пещере Гуоли. Его приговорили к девяти месяцам условного срока.

Молодой парень вместе с друзьями вел свой стрим на малоизвестной видео платформе Anmo, используя неустановленный аккаунт. Об этом стало известно благодаря отчету, опубликованному Народной прокуратурой уезда Лонгли, которая выдвинула против него обвинения 16 февраля. Кроме этого, Чен рассказал сотрудникам полиции, что он даже поцеловал один из черепов.

[ + – ] 400 человек похоронены в пещере в которой побывал Чен Фото: Коллаж: Фокус

Пещера Гуоли относится к эпохе династии Мин (1368-1644). В 2015 году захоронения, которые были осквернены блогером, были включены в список охраняемых культурных памятников. Они считаются живым источником информации для изучения обрядов поклонения предкам народа Мяо.

Издание отмечает, что в пещере естественного происхождения, в которой побывал Чен, похоронены около 400 человек. Среди них есть как предки местного клана по фамилии Ву, так и пожилые люди старше 60 лет, которые умерли в последнее время.

Парень принес свои извинения потомкам людей, похороненных в пещере, после чего получил девять месяцев условного срока.

Ранее Фокус писал, что китаец ограбил АЗС, а потом 14 лет прятался в пещере от полиции. Лю Моуф вместе с двумя подельниками ограбил заправку, но кассе в тот день было всего 23 доллара. Сообщников полиция вскоре задержала, и китаец решил надежно спрятаться, чтобы избежать той же участи.

Также сообщалось, что в Китае рыжие белки помогают полицейским ловить наркоторговцев. Отряд из шести евразийских рыжих грызунов обучен вынюхивать наркотики там, куда не способны добраться собаки.