Відкрив труну і поцілував череп: блогер опоганив старовинне поховання (фото)

Намагаючись заробити на прямих трансляціях, молодий хлопець на прізвище Чен разом із двома своїми друзями відкрив три труни, що лежали на землі, і дістав кістки з однієї із них, і почав позувати з ними на камеру. За незаконне проникнення його засудили до дев'яти місяців умовного терміну.

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У Китаї в березні минулого року 21-річний блогер проводив прямий ефір у соціальних мережах на старовинному цвинтарі. Він відкривав труни на місці поховання, перебирав кістки та навіть поцілував череп. Про це повідомляє South China Morning Post.

Чен проїхав 2000 кілометрів до місця, що охороняється століттями в південно-західній китайській провінції Ґуйчжоу зі свого будинку в північно-східній провінції Ляонін. Хлопця затримали жителі місцевого села під час незаконного проникнення у давнє місце поховання в печері Гуолі. Його засудили до дев'яти місяців умовного терміну.

Молодий хлопець разом із друзями вів свій стрім на маловідомій відео-платформі Anmo, використовуючи невстановлений обліковий запис. Про це стало відомо завдяки звіту, опублікованому Народною прокуратурою повіту Лонглі, яка висунула проти нього звинувачення 16 лютого. Крім цього, Чен розповів співробітникам поліції, що він навіть поцілував один із черепів.

[ + – ] 400 людей поховано в печері, в якій побував Чен Фото: Колаж: Фокус

Печера Гуолі відноситься до епохи династії Мін (1368-1644). У 2015 році поховання, які були осквернені блогером, були включені до списку культурних пам'яток, що охороняються. Вони вважаються живим джерелом інформації вивчення обрядів поклоніння предкам народу Мяо.

Видання зазначає, що у печері природного походження, в якій побував Чен, поховано близько 400 людей. Серед них є як предки місцевого клану на прізвище Ву, так і люди похилого віку старше 60 років, які померли останнім часом.

Хлопець вибачився перед нащадками людей, похованих у печері, після чого отримав дев'ять місяців умовного терміну.

Раніше Фокус писав, що китаєць пограбував АЗС, а потім 14 років ховався у печері від поліції. Лю Моуф разом із двома спільниками пограбував заправку, але в касі того дня було лише 23 долари. Спільників поліція незабаром затримала, і китаєць вирішив надійно сховатися, щоб уникнути тієї ж долі.

Також повідомлялося, що в Китаї руді білки допомагають поліцейським ловити наркоторговців. Загін із шести євразійських рудих гризунів навчений винюхувати наркотики там, куди не здатні дістатися собаки.