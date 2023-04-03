Безсоромний піар: популярний блогер залишив офіціантці авто замість чайових (відео)

Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, став відомий своїми екстравагантними подарунками та благодійними пожертвами, часто демонструючи їх у своїх відеороликах на YouTube. Минулого року він роздав понад 3 мільйони доларів, подарував приватний літак та острів.

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Джиммі Дональдсон, більш відомий як блогер MrBeast, критикується в соцмережах за те, що подарував офіціантці автомобіль, покритий логотипами, що рекламують його нове шоколадне підприємство. Про це повідомляє IndiaTV.

Чоловік є одним із найпопулярніших YouTube блогерів у світі й має понад 139 мільйонів передплатників.

На відео Дональдсон запитує офіціантку Емі про найбільші чайові, які вона колись отримувала, і коли вона відповіла, що 50 доларів, він вручив їй ключі від нової чорної Toyota Corolla.

Однак користувачі мережі помітили, що автомобіль був обклеєний логотипами, що рекламують його нове шоколадне підприємство Feastables, і цей жест розцінили деякі люди як безсоромний піар. Крім того, з'ясувалося, що Емі ще не навчилася керувати машиною.

Емі ще не навчилася водити машину Фото: MrBeast via TikTok

MrBeast став відомий своїми екстравагантними подарунками та благодійними пожертвами, часто демонструючи їх у своїх відеороликах на YouTube. Раніше чоловік уже проводив подібні акції, включаючи оплату операцій з відновлення зору та видалення катаракти для тисячі людей. Минулого року він також роздав понад 3 мільйони доларів, подарував приватний літак та острів.

Відео набрало майже 60 мільйонів переглядів на TikTok та 10,6 мільйона переглядів на Instagram, отримало понад 1,1 мільйона лайків та тисячі коментарів.

Раніше Фокус писав, що блогер випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. Адам Девіс із британського міста Севенокс, графство Кент, зізнався, що був надто голодним і не помітив, що тримав у руках призову цукерку.

Також повідомлялося, що в Китаї блогер опоганив старовинне поховання. Намагаючись заробити на прямих трансляціях, молодий хлопець, на прізвище Чен разом із двома своїми друзями відкрив три труни, що лежали на землі, і дістав кістки з одної з них і почав позувати з ними на камеру.