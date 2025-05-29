Митниця не дала добро: в Україну не пустили знаменитий суперкар Lamborghini (фото)

Суперкар Lamborghini Gallardo не пропустили в Україну. На митниці виявлено розбіжності в документах на раритетне авто.

Related video

Про це повідомляється на сторінці Львівської митниці у Facebook.

21 березня через прикордонний пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" до України намагалися ввезти на автовозі купе Lamborghini Gallardo 2013 року. Судячи з фото, автомобіль є так званим "битком", тобто постраждав у ДТП.

Суперкар постраждав у ДТП Фото: Львівська митниця

Зазначається, що в поданій митній декларації та інших супровідних документах продавцем суперкара вказали американську фірму, а покупцем – 44-річного жителя Києва.

Важливо

Техогляд і обмеження за віком: в Україні суттєво змінять процедуру імпорту авто

Разом із тим, під час митного контролю водій автовозу надав зовсім інші документи – товарно-транспортну накладну та митну декларацію з Литви. Там відправником значилася вже литовська компанія, а отримувачем – українське підприємство. Вказана ціна Lamborghini Gallardo – 66 005 доларів або 2,7 млн гривень.

Такі розбіжності в даних стали підставою для перевірки, яка встановила, що отримувач надав документи на авто з недостовірними відомостями.

На митниці виявили розбіжності в документах на авто Фото: Львівська митниця

За цим фактом склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Крім того, виявлено ознаки порушення за статтею 201-4 Кримінального кодексу України (Контрабанда підакцизних товарів). Тепер справу розслідуватиме Бюро економічної безпеки.

Суперкар Lamborghini Gallardo випускали з 2003 по 2013 рік всього випустили 14 022 купе та кабріолетів. Модель 2013 року оснащена 5,2-літровим 560-сильним V10 і здатна розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 325 км/год.

Між іншим, нещодавно в Україні з'явився новий 666-сильний кросовер Lamborghini.

Також Фокус розповідав про 1100-сильний суперкар McLaren у Києві.