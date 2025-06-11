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Авто

Ексклюзиви на $500 000: в Україні виявили паркінг з екзотичними суперкарами (фото)

суперкари в Україні, Ferrari 812, McLaren 720S, суперкар McLaren
Фото: Instagram / drive.luxury | В Одесі сфотографували дорогі Ferrari та McLaren на паркінгу

В Одесі на паркінгу сфотографували потужні і дорогі суперкари Ferrari та McLaren. Це одні з найшвидших автомобілів в Україні.

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Фото парковки з суперкарами опублікували на сторінці drive.luxury в Instagram.

Ці авто – не найновіші, адже обом по кілька років. Утім, навіть уживаними вони разом коштують щонайменше 500 000 доларів.

суперкари Феррарі МакЛарен, Ferrari 812, McLaren 720S, суперкар McLaren Fullscreen
Обидва авто здатні розвинути 340 км/год
Фото: Instagram / drive.luxury

Передньомоторне купе Ferrari 812 Superfast – суперкар "старої школи", на зміну якому нещодавно прийшла нова модель 12Cilindri. Авто оснащене високооборотним 6,5-літровим V12, який розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв.

Середньомоторний суперкар McLaren 720S отримав 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 720 к. с. У нього також нещодавно з’явився наступник – новий McLaren 750S, який вже є в Україні.

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Хоча два суперкари мають різні конструкцію, компонування та двигуни, але динамічні характеристики в них однакові. Обоє вони здатні розігнатися до 100 км/год за 2,9 с та розвинути 340 км/год.

Крім того, купе Ferrari 812 Superfast та McLaren 720S оснащені спортивним диференціалом та адаптивними амортизаторами. За сповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма.

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