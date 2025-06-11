Ексклюзиви на $500 000: в Україні виявили паркінг з екзотичними суперкарами (фото)

В Одесі на паркінгу сфотографували потужні і дорогі суперкари Ferrari та McLaren. Це одні з найшвидших автомобілів в Україні.

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Фото парковки з суперкарами опублікували на сторінці drive.luxury в Instagram.

Ці авто – не найновіші, адже обом по кілька років. Утім, навіть уживаними вони разом коштують щонайменше 500 000 доларів.

Обидва авто здатні розвинути 340 км/год Фото: Instagram / drive.luxury

Передньомоторне купе Ferrari 812 Superfast – суперкар "старої школи", на зміну якому нещодавно прийшла нова модель 12Cilindri. Авто оснащене високооборотним 6,5-літровим V12, який розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв.

Середньомоторний суперкар McLaren 720S отримав 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 720 к. с. У нього також нещодавно з’явився наступник – новий McLaren 750S, який вже є в Україні.

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Хоча два суперкари мають різні конструкцію, компонування та двигуни, але динамічні характеристики в них однакові. Обоє вони здатні розігнатися до 100 км/год за 2,9 с та розвинути 340 км/год.

Крім того, купе Ferrari 812 Superfast та McLaren 720S оснащені спортивним диференціалом та адаптивними амортизаторами. За сповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма.

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