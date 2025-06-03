Їх випустили лише 750: у Києві з'явився екстремальний суперкар Mercedes (фото)

У Києві сфотографували потужний кабріолет Mercedes-AMG GT-R Roadster. Трековий суперкар є справжнім раритетом і наразі він єдиний в Україні.

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Світлини Mercedes-AMG GT-R Roadster з’явилися на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.

Суперкар Mercedes-AMG GT-R — заряджена версія моделі, причому його варіант у кузові кабріолет випустили лімітованою серією з 750 авто. Новим він коштував понад 200 000 євро.

Суперкар отримав обвіс та антикрило Фото: luxurycars.ukraine

Кабріолет Mercedes-AMG GT-R Roadster оснастили потужнішим 4,0-літровим V8 твін-турбо на 585 к. с. і 700 Н∙м. Крім того, авто полегшили на 15 кг за рахунок карбонових деталей.

Результат – 3,6 с до 100 км/год та максимальні 317 км/год. До того ж, двигун став гучнішим за рахунок титанового спортивного вихлопу.

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У Mercedes-AMG GT-R переналаштовані підвіска з адаптивними амортизаторами та кермове управління, а також встановлені спортивний диференціал і керовані задні колеса. За доплату пропонували карбоново-керамічні гальма.

У салоні встановили спортивні сидіння Фото: Mercedes-Benz

Відрізнити суперкар Mercedes-AMG GT-R Roadster від стандартного кабріолета можна за обвісом та антикрилом. Аеродинамічний пакет додав 40 кг притискної сили. Авто отримало 19-дюймові передні та 20-дюймові задні литі диски. У салоні встановили спортивні сидіння, а в оздобленні використали шкіру, карбон та алькантару.

Конкретно цей Mercedes-AMG GT-R Roadster має німецькі номери, отже це або гості із-за кордону, або ж авто ще не розмитнили.

До речі, нещодавно в Києві сфотографували Mercedes G-Class із рідкісним тюнінгом.

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