Їх випустили лише 750: у Києві з'явився екстремальний суперкар Mercedes (фото)
У Києві сфотографували потужний кабріолет Mercedes-AMG GT-R Roadster. Трековий суперкар є справжнім раритетом і наразі він єдиний в Україні.
Світлини Mercedes-AMG GT-R Roadster з’явилися на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.
Суперкар Mercedes-AMG GT-R — заряджена версія моделі, причому його варіант у кузові кабріолет випустили лімітованою серією з 750 авто. Новим він коштував понад 200 000 євро.
Кабріолет Mercedes-AMG GT-R Roadster оснастили потужнішим 4,0-літровим V8 твін-турбо на 585 к. с. і 700 Н∙м. Крім того, авто полегшили на 15 кг за рахунок карбонових деталей.
Результат – 3,6 с до 100 км/год та максимальні 317 км/год. До того ж, двигун став гучнішим за рахунок титанового спортивного вихлопу.Важливо
У Mercedes-AMG GT-R переналаштовані підвіска з адаптивними амортизаторами та кермове управління, а також встановлені спортивний диференціал і керовані задні колеса. За доплату пропонували карбоново-керамічні гальма.
Відрізнити суперкар Mercedes-AMG GT-R Roadster від стандартного кабріолета можна за обвісом та антикрилом. Аеродинамічний пакет додав 40 кг притискної сили. Авто отримало 19-дюймові передні та 20-дюймові задні литі диски. У салоні встановили спортивні сидіння, а в оздобленні використали шкіру, карбон та алькантару.
Конкретно цей Mercedes-AMG GT-R Roadster має німецькі номери, отже це або гості із-за кордону, або ж авто ще не розмитнили.
До речі, нещодавно в Києві сфотографували Mercedes G-Class із рідкісним тюнінгом.
Також Фокус писав, що у столиці помітили британський спорткар із мотором Mercedes.