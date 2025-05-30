З шахівницею і золотим годинником: в Україні продають розкішний Mercedes S1000 W126 (фото)
В Україні виставили на продаж унікальний Mercedes 1000 SEL. Представницький седан є втіленням розкоші 80-х.
Про це повідомляє сайт "ТопЖир".
S1000 або 1000 SEL – назва низки люксових версій Mercedes S-Class W126. Їх створювали різноманітні тюнінг ательє – Gemballa, Trasco, Wald та інші. Цифровий індекс обрали, щоб підкреслити, що авто вдвічі розкішніше за Mercedes 500SEL.
Конкретно цей Mercedes 1000 SEL 1988 року створили спеціалісти WALD. Седан занизили, додали обвіс та литі диски BBS RS 289/290.
Утім, основну увагу приділили салону Mercedes W126. Його оздобили велюром та деревом, а спереду та ззаду встановили окремі крісла Recaro CSE з електроприводом.Важливо
Крім того, з’явилися цифрові прилади та позолочений годинник Cartier. Для задніх пасажирів встановили розкладні столики і навіть шахівницю. Також Mercedes 1000 SEL оснащений телевізором і акустичною системою Clarion 501 із динаміками в підголівниках сидінь.
В основі авто лежить Mercedes 560 SEL W126, тобто воно оснащене 5,6-літровим 279-сильним V8. У парі з ним працює 4-ступінчастий автомат. За унікальне авто з пробігом 126 тис. км просять 75 000 доларів.
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