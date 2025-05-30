З шахівницею і золотим годинником: в Україні продають розкішний Mercedes S1000 W126 (фото)

В Україні виставили на продаж унікальний Mercedes 1000 SEL. Представницький седан є втіленням розкоші 80-х.

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Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

S1000 або 1000 SEL – назва низки люксових версій Mercedes S-Class W126. Їх створювали різноманітні тюнінг ательє – Gemballa, Trasco, Wald та інші. Цифровий індекс обрали, щоб підкреслити, що авто вдвічі розкішніше за Mercedes 500SEL.

Седан отримав обвіс та диски BBS RS 289/290

Конкретно цей Mercedes 1000 SEL 1988 року створили спеціалісти WALD. Седан занизили, додали обвіс та литі диски BBS RS 289/290.

Утім, основну увагу приділили салону Mercedes W126. Його оздобили велюром та деревом, а спереду та ззаду встановили окремі крісла Recaro CSE з електроприводом.

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Крім того, з’явилися цифрові прилади та позолочений годинник Cartier. Для задніх пасажирів встановили розкладні столики і навіть шахівницю. Також Mercedes 1000 SEL оснащений телевізором і акустичною системою Clarion 501 із динаміками в підголівниках сидінь.

Салон оздоблений велюром та деревом Авто отримало столики, позолочений годинник та шахівницю

В основі авто лежить Mercedes 560 SEL W126, тобто воно оснащене 5,6-літровим 279-сильним V8. У парі з ним працює 4-ступінчастий автомат. За унікальне авто з пробігом 126 тис. км просять 75 000 доларів.

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