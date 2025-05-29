Футуристичний зореліт: на продаж виставили найоригінальніше авто 80-х (фото)

У США на аукціон виставили Aston Martin Lagonda 1984 року. Рідкісний спортивний седан є одним із найбільш інноваційних та нестандартних авто свого часу.

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5,3-метрове авто вирізняється рубаним дизайном Фото: RM Sotheby's

Aston Martin Lagonda – одна з небагатьох чотиридверних моделей британської марки. Седан випускали із 1976 по 1990 рік і всього зібрали 645 авто.

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Aston Martin Lagonda був одним із найдорожчих седанів на ринку, адже випередив свій час. Велике 5,3-метрове вирізняється футуристичним рубаним дизайном із висувними фарами авторства стиліста Вільяма Таунса.

Седан здатен розвинути 230 км/год Фото: RM Sotheby's

У салоні Aston Martin Lagonda класичні шкіра та дерево поєднуються з інноваціями 80-х. Інтер'єр нагадує кабіну зорельота з фантастичних фільмів того часу. Це перше у світі серійне авто з цифровою панеллю приладів та сенсорними кнопками. Крім того, седан оснастили бортовим комп’ютером, двохзонним клімат-контролем, телефоном, електроприводами сидінь та люку.

У салоні встановили цифровий щиток приладів та сенсорні кнопки Фото: RM Sotheby's

Під капотом Aston Martin Lagonda встановлено 5,3-літровий 280-сильний V8, а в парі з ним працює 3-ступінчастий автомат. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 8 с та розвинути 230 км/год.

Aston Martin Lagonda чудово зберігся Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей седан Aston Martin Lagonda чудово зберігся, а його пробіг становить 36 тис. км.

Між іншим, нещодавно стара 22-річна Honda пішла з молотка за мільйон доларів.

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