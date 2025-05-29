Футуристический звездолет: на продажу выставили самое оригинальное авто 80-х (фото)

В США на аукцион выставили Aston Martin Lagonda 1984 года. Редкий спортивный седан является одним из самых инновационных и нестандартных авто своего времени.

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5,3-метровое авто отличается рубленым дизайном Фото: RM Sotheby's

Aston Martin Lagonda — одна из немногих четырехдверных моделей британской марки. Седан выпускался с 1976 по 1990 год и всего собрали 645 авто.

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Aston Martin Lagonda был одним из самых дорогих седанов на рынке, ведь опередил свое время. Большое 5,3-метровое отличается футуристическим рубленым дизайном с выдвижными фарами авторства стилиста Уильяма Таунса.

Седан способен развить 230 км/ч Фото: RM Sotheby's

В салоне Aston Martin Lagonda классические кожа и дерево сочетаются с инновациями 80-х. Интерьер напоминает кабину звездолета из фантастических фильмов того времени. Это первое в мире серийное авто с цифровой приборной панелью и сенсорными кнопками. Кроме того, седан оснастили бортовым компьютером, двухзонным климат-контролем, телефоном, электроприводами сидений и люка.

В салоне установили цифровой щиток приборов и сенсорные кнопки Фото: RM Sotheby's

Под капотом Aston Martin Lagonda установлен 5,3-литровый 280-сильный V8, а в паре с ним работает 3-ступенчатый автомат. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 230 км/ч.

Aston Martin Lagonda прекрасно сохранился Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот седан Aston Martin Lagonda отлично сохранился, а его пробег составляет 36 тыс. км.

Между прочим, недавно старая 22-летняя Honda ушла с молотка за миллион долларов.

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