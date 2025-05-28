Старую 22-летнюю Honda продали на аукционе за миллион долларов (фото)

В Италии на аукционе продали Honda NSX 2003 года. За культовый суперкар отдали более миллиона долларов.

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Об этом сообщается на сайте аукциона Broad Arrow.

Если точнее, то за Honda NSX отдали 934 375 евро, то есть 1 059 430 долларов. Аукцион состоялся на шоу ретроавто Concours d'Elegance на озере Комо.

Авто получило антикрыло и облегченное на 100 кг

Суперкар Honda NSX первого поколения — культовая модель 90-х, однако обычно он примерно в 10 раз дешевле. Высокая цена Honda NSX обусловлена двумя факторами.

Во-первых, это очень редкая версия Honda NSX-R. Таких трековых купе с 2002 по 2005 год изготовили всего 140 и продавали их только в Японии. Сейчас они ценятся коллекционерами и уже несколько этих авто продали за миллион долларов.

В салоне установили спортивные сиденья Recaro

Купе Honda NSX-R облегчили на 100 кг (до 1270 кг) за счет карбоновых деталей, а также отказа от кондиционера, аудиосистемы и части шумоизоляции. Суперкар получил новое антикрыло и спортивные кресла Recaro.

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Кроме того, доработали двигатель Honda NSX-R, что увеличило его мощность до 290 л.с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 280 км/ч. Также поработали над подвеской. На автодроме Нюрбургринг авто показало время круга на уровне экстремального Ferrari 360 Challenge Stradale

Мощность двигателя увеличили до 290 л. с.

Во-вторых, эта Honda NSX-R — капсула времени, ведь проехала всего 16 000 км. Раритетный суперкар прекрасно сохранился.

Между прочим, недавно суперкар NSX первого поколения показали на автошоу в Киеве.

Также Фокус писал, что чемпионский болид Михаэля Шумахера продали за $18 миллионов.