С телевизором и золотым унитазом: на продажу выставили самый странный Rolls-Royce (фото)

В Италии выставили на аукцион уникальный Rolls-Royce Silver Wraith 1954 года. Это самое экстравагантное авто в истории британской марки.

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О необычном лимузине Rolls-Royce рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Дизайн авто разработали в ателье Vignale Фото: RM Sotheby's

Единственный в своем роде вариант Rolls-Royce Silver Wraith создали для американского миллионера Джозефа Машуха. В итальянском ателье Vignale разработали нестандартный дизайн с большими круглыми фарами, высокой оконной линией и обратным наклоном заднего стекла.

Салон отделали кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Не менее оригинальным сделали и салон Rolls-Royce Silver Wraith. Там установили телефон, телевизор и даже позолоченный унитаз под задним сиденьем. Впрочем, использовали его не по назначению, а в качестве ведра для льда, чтобы охлаждать шампанское.

Под задним диваном скрывается позолоченный унитаз Фото: RM Sotheby's

Кроме того, установлены кондиционер, радио, электроприводы стеклоподъемников и передних сидений. В отделке салона использовали кожу и дерево, а вот задний диван обшили сукном.

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Rolls-Royce Silver Wraith оснащен 4,9-литровой рядной шестеркой мощностью 125 л.с. В паре с ней работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

В салоне установлен телефон и телевизор Фото: RM Sotheby's

Автомобиль нуждается в незначительном ремонте. Уникальный лимузин Rolls-Royce оценили в 120-160 тысяч евро.

Между прочим, недавно старый 55-летний Ford продали по цене более 600 000 долларов.

Также Фокус писал, что на аукцион выставили самый дорогой BMW.