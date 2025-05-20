Новый рекорд: старый 55-летний Ford ушел с молотка по цене более $600 000 (фото)

В США на аукционе продали Ford Mustang 1970 года. За спортивное авто заплатили 627 000 долларов.

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Об этом сообщается на сайте аукциона Mecum.

Спортивный Ford Mustang первого поколения был довольно массовым, поэтому считается дешевой классикой. Впрочем, в линейке были редкие заряженные версии — такие, как этот Boss 429.

Ford Mustang Boss 429 является серийной версией авто из NASCAR Фото: Mecum

Изготовлено всего 499 купе Ford Mustang Boss 429 1970 года. В свое время это была самая мощная и самая дорогая версия модели.

Ford Mustang Boss 429 — по сути, серийная версия гоночного авто из чемпионата NASCAR. Для допуска к соревнованиям нужно было выпустить лимитированную серию дорожных авто.

Спорткар прошел реставрацию Фото: Mecum

Под капотом Ford Mustang Boss 429 установили 7,0-литровый V8, который на бумаге развивал 375 л. с., а в реальности — больше. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 6,8 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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Кроме того, купе Ford Mustang Boss 429 получило спортивную подвеску, передние дисковые тормоза и усилитель руля, а на капоте установили большой воздухозаборник.

Под капотом установлен 7,0-литровый 375-сильный V8 Фото: Mecum

Конкретно этот Ford Mustang Boss 429 отличается редкой комбинацией красного цвета и белого интерьера (таких авто выпустили всего 10). Спорткар продали по рекордной цене, ведь он прошел полную реставрацию и выглядит идеально.

Кстати, на этом же аукционе по цене более $700 000 продали редкий гоночный Pontiac 1963 года.

Также Фокус рассказывал, что с молотка ушел культовый американский спорткар 80-х в новом состоянии.