Новый рекорд: старый 55-летний Ford ушел с молотка по цене более $600 000 (фото)
В США на аукционе продали Ford Mustang 1970 года. За спортивное авто заплатили 627 000 долларов.
Об этом сообщается на сайте аукциона Mecum.
Спортивный Ford Mustang первого поколения был довольно массовым, поэтому считается дешевой классикой. Впрочем, в линейке были редкие заряженные версии — такие, как этот Boss 429.
Изготовлено всего 499 купе Ford Mustang Boss 429 1970 года. В свое время это была самая мощная и самая дорогая версия модели.
Ford Mustang Boss 429 — по сути, серийная версия гоночного авто из чемпионата NASCAR. Для допуска к соревнованиям нужно было выпустить лимитированную серию дорожных авто.
Под капотом Ford Mustang Boss 429 установили 7,0-литровый V8, который на бумаге развивал 375 л. с., а в реальности — больше. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 6,8 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.
Кроме того, купе Ford Mustang Boss 429 получило спортивную подвеску, передние дисковые тормоза и усилитель руля, а на капоте установили большой воздухозаборник.
Конкретно этот Ford Mustang Boss 429 отличается редкой комбинацией красного цвета и белого интерьера (таких авто выпустили всего 10). Спорткар продали по рекордной цене, ведь он прошел полную реставрацию и выглядит идеально.
Кстати, на этом же аукционе по цене более $700 000 продали редкий гоночный Pontiac 1963 года.
Также Фокус рассказывал, что с молотка ушел культовый американский спорткар 80-х в новом состоянии.