Эксклюзив за $230 000: на аукционе продали культовый спорткар 80-х в новом состоянии (фото)

В США на аукционе продали за $230 000 идеально сохранившееся купе Buick GNX 1987 года. Раритетный лимитированный спорткар был создан совместно с McLaren.

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Изготовлено всего 547 купе Buick GNX Фото: Bring a Trailer

За 38 лет капсула времени Buick GNX проехала всего 3500 км. Кузов, салон и силовой агрегат спорткара идеально сохранены. Примечательно, что в прошлом году за авто просили $142 000.

Впрочем, высокая цена Buick GNX обусловлена не только состоянием автомобиля, но и его редкостью. Изготовили всего 547 таких спорткаров и сейчас они очень ценятся коллекционерами.

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Лимитированный Buick GNX — заряженная версия модели Regal. Купе получило 3,8-литровый V6 с турбонаддувом, разработанный специалистами McLaren.

Салон Buick GNX прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Этот двигатель развивает 276 л.с. и 488 Н∙м. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Кроме того, Buick GNX 1987 года оснащен самоблокирующимся дифференциалом, а его подвеска и тормоза доработаны.

Двигатель Buick GNX разработали в McLaren Фото: Bring a Trailer

Buick GNX отличается от базового Regal 16-дюймовыми дисками и спойлером. Все авто окрасили в черный цвет. В салоне установлены спортивные кресла и руль, а комплектация включает кондиционер, электропривод сидений и круиз-контроль.

Между прочим, в ЕС продается очень редкая "Волга" для КГБ с пробегом всего 280 км. Авто оснащено двигателем V8 и автоматической КПП.

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