Капсула времени за $800 000: обнаружен редкий 11-летний Mercedes без пробега (фото)

В США на аукционе продали купе Mercedes SLS AMG Black Series 2014 года в новом состоянии. Таких заряженных суперкаров существует всего 350.

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О капсуле времени Mercedes SLS AMG Black Series рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Суперкар получил и обвес и антикрыло Фото: Bring a Trailer

За 11 лет редкий суперкар Mercedes-Benz проехал всего 156 км. Авто имело двух владельцев, которые его берегли и не эксплуатировали. Оно отлично сохранилось и выглядит как новое.

Mercedes SLS AMG Black Series разгоняется до 315 км/ч Фото: Bring a Trailer

Цена Mercedes SLS AMG Black Series на онлайн аукционе достигла 807 500 долларов, что неудивительно — это не только капсула времени, но и редкая коллекционная модель. Между прочим, один такой суперкар есть и в Украине.

Салон суперкара отделан карбоном и алькантарой Фото: Bring a Trailer

Купе Mercedes SLS AMG Black Series — экстремальный вариант модели. Мощность его 6,2-литрового V8 увеличили до 630 сил, а массу уменьшили на 70 кг за счет карбоновых деталей и титанового выхлопа.

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Суперкар Mercedes способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 315 км/ч. Также доработано шасси авто и установлены карбоново-керамические тормоза.

Mercedes SLS AMG Black Series получил спортивные кресла Фото: Bring a Trailer

Как и все Mercedes SLS AMG, вариант Black Series отличается дверью типа "крыло чайки". Отличить его от стандартных моделей можно по обвесу, расширенным крыльям, спойлеру и колесным дискам диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. В салоне установлены спортивные кресла, обшитые алькантарой.

Кстати, недавно на аукцион выставили знаменитый итальянский суперкар 70-х в новом состоянии.

Также Фокус писал о культовом американском авто за $350 000 с пробегом 1000 км.