Капсула времени за $350 000: обнаружен культовый спорткар 70-х с пробегом 1000 км (фото)

В США нашли идеально сохранившийся кабриолет Pontiac GTO 1970 года. За более чем полвека знаменитый спорткар проехал всего 1055 км.

Related video

О капсуле времени рассказали на сайте аукциона Mecum, на который выставили автомобиль.

Автомобиль проехал всего 1055 км Фото: Mecum

За спорткар Pontiac GTO второго поколения планируют получить до 350 000 долларов, ведь это ценная коллекционная модель в редкой лимитированной версии The Judge Ram Air III. Таких кабриолетов в 1970 году изготовили всего 168.

Салон Pontiac GTO прекрасно сохранился Фото: Mecum

Pontiac GTO The Judge — особый вариант модели со спойлером, 15-дюймовыми дисками и ярким декором. В исполнении Ram Air III спорткар оснащен 6,6-литровым V8 с динамическим наддувом, который развивает 366 сил. С 4-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить более 200 км/ч.

Важно

Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км (видео)

Спорткар Pontiac GTO 1970 года прекрасно сохранился. Его кузов, салон и силовой агрегат в неплохом состоянии. Видно, что о капсуле времени заботились и держали его в гараже.

Спорткар оснащен 6,6-литровым 366-сильным V8, который оснащен 6,6-литровым Фото: Mecum

К тому же, кабриолет Pontiac GTO довольно неплохо укомплектован. Спорткар получил кондиционер, спортивный руль с усилителем, электропривод складной крыши и магнитолу.

Между прочим, недавно внедорожник GMC 1993 года в новом состоянии ушел с молотка за 226 000 долларов.

Также Фокус писал, что винтажный 100-летний мотоцикл продали по цене нового суперкара.