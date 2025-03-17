Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км (видео)

Volkswagen Passat B3 почти не эксплуатировался и прекрасно сохранился. Кузов, салон и двигатель седана в идеальном состоянии.

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В Великобритании обнаружили идеально сохранившийся седан Volkswagen Passat 1991 года, который проехал всего 1272 км. Об этом сообщается на сайте аукциона Collecting Cars, где в настоящее время продается автомобиль.

Этот Volkswagen Passat B3 впервые поставили на учет в августе 1991 года. Седан имел всего двух владельцев, которые почти не эксплуатировали его и хранили в гараже. Теперь это капсула времени.

Volkswagen Passat почти не эксплуатировали Фото: Collecting Cars

Седан Volkswagen Passat выглядит как новый автомобиль. Его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии и только в 2019 году (после 900 км пробега) ему заменили ремень ГРМ. Сохранена и вся оригинальная документация на машину.

Салон автомобиля прекрасно сохранился Фото: Collecting Cars

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Капсула времени Volkswagen Passat в версии GL не имеет кондиционера или даже электростеклоподъемников. Впрочем, установлена кассетная магнитола Blaupunkt, а руль отделан кожей. Также есть задний спойлер и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый мотор Фото: Collecting Cars

Седан Volkswagen Passat B3 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

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