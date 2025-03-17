Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км (видео)

Volkswagen Passat B3, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat 1991, Седан Volkswagen
Фото: Collecting Cars | Volkswagen Passat B3 проехал всего 1272 км

Volkswagen Passat B3 почти не эксплуатировался и прекрасно сохранился. Кузов, салон и двигатель седана в идеальном состоянии.

Related video

В Великобритании обнаружили идеально сохранившийся седан Volkswagen Passat 1991 года, который проехал всего 1272 км. Об этом сообщается на сайте аукциона Collecting Cars, где в настоящее время продается автомобиль.

Этот Volkswagen Passat B3 впервые поставили на учет в августе 1991 года. Седан имел всего двух владельцев, которые почти не эксплуатировали его и хранили в гараже. Теперь это капсула времени.

Volkswagen Passat 1991, Volkswagen Passat B3, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat, Седан Volkswagen Fullscreen
Volkswagen Passat почти не эксплуатировали
Фото: Collecting Cars

Седан Volkswagen Passat выглядит как новый автомобиль. Его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии и только в 2019 году (после 900 км пробега) ему заменили ремень ГРМ. Сохранена и вся оригинальная документация на машину.

Читать также

Женщина нашла сумку в парке и не поверила своим глазам, заглянув внутрь (фото)

В Пентагоне заявили о полном окружении украинских войск в Курской области, — NBC

В Курской области заметили турецкий БТР, о поставках которого ВСУ не сообщалось (фото)

"Месть за родственника, пострадавшего 2 мая в Одессе": депутат назвал мотивы убийцы Ганула (видео)

салон VW passat b3, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat B3, Volkswagen Passat 1991, Седан Volkswagen Fullscreen
Салон автомобиля прекрасно сохранился
Фото: Collecting Cars
Важно
На украинский рынок выйдет новый Volkswagen Passat B9: подробности и цены (фото)

Капсула времени Volkswagen Passat в версии GL не имеет кондиционера или даже электростеклоподъемников. Впрочем, установлена кассетная магнитола Blaupunkt, а руль отделан кожей. Также есть задний спойлер и 15-дюймовые легкосплавные диски.

мотор фольксваген 2.0, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat B3, Volkswagen Passat 1991, Седан Volkswagen Fullscreen
Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый мотор
Фото: Collecting Cars

Седан Volkswagen Passat B3 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили Toyota Land Cruiser 100 в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал о каспуле времени Pontiac GTO 1967 года за $300 000.

Читать также

Запас хода до 790 км: новый Mercedes CLA стал электромобилем (фото, видео)

В Киеве организовали выставку раритетных ретро-авто (фото)

В Киеве заметили редкий заряженный Porsche 80-х (фото)

В Украине создали оригинальный электрический кабриолет в ретро-стиле за $5000 (видео)