Гість із 90-х: виявлено 34-річний Volkswagen Passat B3 із пробігом 1270 км (відео)

Volkswagen Passat B3 майже не експлуатувався і чудово зберігся. Кузов, салон і двигун седана в ідеальному стані.

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У Великій Британії виявили ідеально збережений седан Volkswagen Passat 1991 року, який проїхав усього 1272 км. Про це повідомляється на сайті аукціону Collecting Cars, де наразі продається автомобіль.

Цей Volkswagen Passat B3 вперше поставили на облік в серпні 1991 року. Седан мав усього двох власників, які майже не експлуатували його та зберігали в гаражі. Тепер це капсула часу.

Volkswagen Passat майже не експлуатували Фото: Collecting Cars

Седан Volkswagen Passat має вигляд нового авто. Його кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані й лише у 2019 році (після 900 км пробігу) йому замінили ремінь ГРМ. Збережено і всю оригінальну документацію на машину.

Салон автомобіля чудово зберігся Фото: Collecting Cars

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Капсула часу Volkswagen Passat у версії GL не має кондиціонера чи навіть електросклопідіймачів. Утім, встановлено касетну магнітолу Blaupunkt, а кермо оздоблене шкірою. Також є задній спойлер і 15-дюймові легкосплавні диски.

Під капотом встановлено 2,0-літровий бензиновий мотор Фото: Collecting Cars

Седан Volkswagen Passat B3 оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

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