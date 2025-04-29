Капсула часу за $350 000: виявлено культовий спорткар 70-х із пробігом 1000 км (фото)

У США знайшли ідеально збережений кабріолет Pontiac GTO 1970 року. За понад пів століття знаменитий спорткар проїхав усього 1055 км.

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Автомобіль проїхав лише 1055 км Фото: Mecum

За спорткар Pontiac GTO другого покоління планують отримати до 350 000 доларів, адже це цінна колекційна модель у рідкісній лімітованій версії The Judge Ram Air III. Таких кабріолетів у 1970 році виготовили лише 168.

Салон Pontiac GTO чудово зберігся Фото: Mecum

Pontiac GTO The Judge – особливий варіант моделі зі спойлером, 15-дюймовими дисками та яскравим декором. У виконанні Ram Air III спорткар оснащений 6,6-літровим V8 із динамічним наддувом, який розвиває 366 сил. Із 4-ступінчастою механічною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути понад 200 км/год.

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Спорткар Pontiac GTO 1970 року чудово зберігся. Його кузов, салон та силовий агрегат у непоганому стані. Видно, що про капсулу часу дбали та тримали його в гаражі.

Спорткар оснащений 6,6-літровим 366-сильним V8 Фото: Mecum

До того ж, кабріолет Pontiac GTO досить непогано укомплектований. Спорткар отримав кондиціонер, спортивне кермо з підсилювачем, електропривід складного даху та магнітолу.

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