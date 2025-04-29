Капсула часу за $350 000: виявлено культовий спорткар 70-х із пробігом 1000 км (фото)
У США знайшли ідеально збережений кабріолет Pontiac GTO 1970 року. За понад пів століття знаменитий спорткар проїхав усього 1055 км.
Про капсулу часу розповіли на сайті аукціону Mecum, на який виставили автомобіль.
За спорткар Pontiac GTO другого покоління планують отримати до 350 000 доларів, адже це цінна колекційна модель у рідкісній лімітованій версії The Judge Ram Air III. Таких кабріолетів у 1970 році виготовили лише 168.
Pontiac GTO The Judge – особливий варіант моделі зі спойлером, 15-дюймовими дисками та яскравим декором. У виконанні Ram Air III спорткар оснащений 6,6-літровим V8 із динамічним наддувом, який розвиває 366 сил. Із 4-ступінчастою механічною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути понад 200 км/год.
Спорткар Pontiac GTO 1970 року чудово зберігся. Його кузов, салон та силовий агрегат у непоганому стані. Видно, що про капсулу часу дбали та тримали його в гаражі.
До того ж, кабріолет Pontiac GTO досить непогано укомплектований. Спорткар отримав кондиціонер, спортивне кермо з підсилювачем, електропривід складного даху та магнітолу.
Між іншим, нещодавно позашляховик GMC 1993 року в новому стані пішов із молотка за 226 000 доларів.
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