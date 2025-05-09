Культовый итальянский суперкар 70-х за $150 000 простоял 20 лет в гараже (видео)

В США обнаружили идеально сохранившееся купе De Tomaso Pantera 1971 года. Знаменитый итальянский суперкар за 54 года имел одного владельца и очень мало эксплуатировался.

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Обзор De Tomaso Pantera опубликовал в видео на своем Youtube-канале автоблогер Даг ДеМуро.

Пробег De Tomaso Pantera составляет всего 28 500 км, то есть это капсула времени. Суперкар нечасто выезжал на дороги, а с 2002 по 2022 год простоял в гараже.

De Tomaso Pantera 1971 года в неплохом состоянии, ведь владелец заботился об авто и регулярно обслуживал его (об этом свидетельствуют многочисленные квитанции с СТО). Кузов, салон и силовой агрегат хорошо сохранились.

De Tomaso Pantera проехал всего 28,5 тыс. км за 54 года Фото: Cars and Bids

Теперь владелец решил продать суперкар De Tomaso Pantera. На аукционе за авто могут получить до 150 000 долларов.

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Дело в том, что купе De Tomaso Pantera — ценная коллекционная модель. Всего изготовили всего 7000 этих авто и среди них не так много экземпляров с малым пробегом.

Суперкар оснащен 330-сильным V8 от Ford Mustang Фото: Cars and Bids

Суперкар De Tomaso Pantera сочетает клиновидный итальянский дизайн с американским 5,8-литровым 330-сильным V8 от Ford Mustang Boss 351. В США его даже продавали в автосалонах Ford.

С 5-ступенчатой механической КПП De Tomaso Pantera разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с и может развить 280 км/ч. Авто получило дисковые тормоза на всех колесах и полностью независимую подвеску.

Суперкар неплохо сохранился Фото: Cars and Bids

Комплектация De Tomaso Pantera включает усилитель руля, кондиционер, электростеклоподъемники, магнитолу и 15-дюймовые диски.

Кстати, недавно на аукцион выставили легендарный суперкар Lamborghini Countach в новом состоянии.

Также Фокус писал о знаменитом американском спорткаре 70-х с пробегом 1000 км.