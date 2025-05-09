Культовый итальянский суперкар 70-х за $150 000 простоял 20 лет в гараже (видео)
В США обнаружили идеально сохранившееся купе De Tomaso Pantera 1971 года. Знаменитый итальянский суперкар за 54 года имел одного владельца и очень мало эксплуатировался.
Обзор De Tomaso Pantera опубликовал в видео на своем Youtube-канале автоблогер Даг ДеМуро.
Пробег De Tomaso Pantera составляет всего 28 500 км, то есть это капсула времени. Суперкар нечасто выезжал на дороги, а с 2002 по 2022 год простоял в гараже.
De Tomaso Pantera 1971 года в неплохом состоянии, ведь владелец заботился об авто и регулярно обслуживал его (об этом свидетельствуют многочисленные квитанции с СТО). Кузов, салон и силовой агрегат хорошо сохранились.
Теперь владелец решил продать суперкар De Tomaso Pantera. На аукционе за авто могут получить до 150 000 долларов.Важно
Дело в том, что купе De Tomaso Pantera — ценная коллекционная модель. Всего изготовили всего 7000 этих авто и среди них не так много экземпляров с малым пробегом.
Суперкар De Tomaso Pantera сочетает клиновидный итальянский дизайн с американским 5,8-литровым 330-сильным V8 от Ford Mustang Boss 351. В США его даже продавали в автосалонах Ford.
С 5-ступенчатой механической КПП De Tomaso Pantera разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с и может развить 280 км/ч. Авто получило дисковые тормоза на всех колесах и полностью независимую подвеску.
Комплектация De Tomaso Pantera включает усилитель руля, кондиционер, электростеклоподъемники, магнитолу и 15-дюймовые диски.
Кстати, недавно на аукцион выставили легендарный суперкар Lamborghini Countach в новом состоянии.
Также Фокус писал о знаменитом американском спорткаре 70-х с пробегом 1000 км.