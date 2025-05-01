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Авто

На аукцион выставили легендарный суперкар Lamborghini 80-х в новом состоянии (фото)

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Фото: bonhams.com | Lamborghini Countach преодолел всего 2256 км за 38 лет

В США на аукцион Bonhams выставлен Lamborghini Countach 1987 года. Легендарный суперкар идеально сохранился и проехал всего 2256 км.

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О капсуле времени Lamborghini Countach рассказали на сайте аукционного дома.

Lamborghini Countach, Lamborghini Countach 1987, суперкар Lamborghini, Lamborghini Countach 5000, капсула времени Fullscreen
Lamborghini Countach прекрасно сохранился
Фото: bonhams.com

Это купе Lamborghini Countach 5000 QV имело нескольких владельцев на Гаити и в США, однако очень мало эксплуатировалось. По состоянию на 2005 год его пробег составлял 580 км, а в 2008 — 628 км. За суперкар Lamborghini Countach планируют получить от 750 000 до 950 000 долларов.

В 2022 году суперкар Lamborghini Countach прошел техобслуживание и ремонт. Автомобиль прекрасно сохранился: его кузов, белый кожаный салон и силовой агрегат в идеальном состоянии.

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Салон отделан белой кожей
Фото: bonhams.com

Изготовлено 631 купе Lamborghini Countach 5000 QV, однако это авто — одно из всего 66 суперкаров, которые оснастили впрыском топлива.

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Lamborghini Countach 5000 QV оснащен 5,2-литровым V12 мощностью 420 сил. Максимальная скорость суперкара достигает почти 300 км/ч.

Lamborghini V12, Lamborghini Countach, Lamborghini Countach 1987, суперкар Lamborghini, капсула времени Fullscreen
Это одно из 66 Lamborghini Countach 5000 QV с впрыском топлива
Фото: bonhams.com

Конкретно этот Lamborghini Countach 1987 года отличается особым перламутровым белым цветом кузова. Его комплектация включает аудиосистему Alpine.

Между прочим, недавно капсула времени GMC 1993 года ушла с молотка за 226 000 долларов.

Также Фокус писал об уникальном внедорожном суперкаре Lamborghini в Житомире.