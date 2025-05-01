На аукціон виставили легендарний суперкар Lamborghini 80-х у новому стані (фото)

У США на аукціон Bonhams виставлено Lamborghini Countach 1987 року. Легендарний суперкар ідеально зберігся і проїхав усього 2256 км.

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Lamborghini Countach чудово зберігся Фото: bonhams.com

Це купе Lamborghini Countach 5000 QV мало кількох власників на Гаїті та в США, проте дуже мало експлуатувалося. Станом на 2005 рік його пробіг становив 580 км, а у 2008 – 628 км. За суперкар Lamborghini Countach планують отримати від 750 000 до 950 000 доларів.

У 2022 році суперкар Lamborghini Countach пройшов техобслуговування та ремонт. Автомобіль чудово зберігся: його кузов, білий шкіряний салон та силовий агрегат в ідеальному стані.

Салон оздоблено білою шкірою Фото: bonhams.com

Виготовлено 631 купе Lamborghini Countach 5000 QV, проте це авто – одне із лише 66 суперкарів, які оснастили впорскуванням пального.

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Lamborghini Countach 5000 QV оснащений 5,2-літровим V12 потужністю 420 сил. Максимальна швидкість суперкара сягає майже 300 км/год.

Це одне із 66 Lamborghini Countach 5000 QV із впорскуванням пального Фото: bonhams.com

Конкретно цей Lamborghini Countach 1987 року вирізняється особливим перламутровим білим кольором кузова. Його комплектація включає аудіосистему Alpine.

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