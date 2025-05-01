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На аукціон виставили легендарний суперкар Lamborghini 80-х у новому стані (фото)

Lamborghini Countach 1987, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, Lamborghini Countach 5000, капсула часу
Фото: bonhams.com | Lamborghini Countach подолав усього 2256 км за 38 років

У США на аукціон Bonhams виставлено Lamborghini Countach 1987 року. Легендарний суперкар ідеально зберігся і проїхав усього 2256 км.

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Про капсулу часу Lamborghini Countach розповіли на сайті аукціонного дому.

Lamborghini Countach, Lamborghini Countach 1987, суперкар Lamborghini, Lamborghini Countach 5000, капсула часу Fullscreen
Lamborghini Countach чудово зберігся
Фото: bonhams.com

Це купе Lamborghini Countach 5000 QV мало кількох власників на Гаїті та в США, проте дуже мало експлуатувалося. Станом на 2005 рік його пробіг становив 580 км, а у 2008 – 628 км. За суперкар Lamborghini Countach планують отримати від 750 000 до 950 000 доларів.

У 2022 році суперкар Lamborghini Countach пройшов техобслуговування та ремонт. Автомобіль чудово зберігся: його кузов, білий шкіряний салон та силовий агрегат в ідеальному стані.

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Салон оздоблено білою шкірою
Фото: bonhams.com

Виготовлено 631 купе Lamborghini Countach 5000 QV, проте це авто – одне із лише 66 суперкарів, які оснастили впорскуванням пального.

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Lamborghini Countach 5000 QV оснащений 5,2-літровим V12 потужністю 420 сил. Максимальна швидкість суперкара сягає майже 300 км/год.

Lamborghini V12, Lamborghini Countach, Lamborghini Countach 1987, суперкар Lamborghini, капсула часу Fullscreen
Це одне із 66 Lamborghini Countach 5000 QV із впорскуванням пального
Фото: bonhams.com

Конкретно цей Lamborghini Countach 1987 року вирізняється особливим перламутровим білим кольором кузова. Його комплектація включає аудіосистему Alpine.

Між іншим, нещодавно капсула часу GMC 1993 року пішла з молотка за 226 000 доларів.

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