Культовий італійський суперкар 70-х за $150 000 простояв 20 років у гаражі (відео)

У США виявили ідеально збережене купе De Tomaso Pantera 1971 року. Знаменитий італійський суперкар за 54 роки мав одного власника і дуже мало експлуатувався.

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Огляд De Tomaso Pantera опублікував у відео на своєму Youtube-каналі автоблогер Даг ДеМуро.

Пробіг De Tomaso Pantera становить усього 28 500 км, тобто це капсула часу. Суперкар нечасто виїжджав на дороги, а з 2002 по 2022 рік простояв у гаражі.

De Tomaso Pantera 1971 року в непоганому стані, адже власник дбав про авто та регулярно обслуговував його (про це свідчать численні квитанції з СТО). Кузов, салон та силовий агрегат добре збереглися.

De Tomaso Pantera проїхав усього 28,5 тис. км за 54 роки Фото: Cars and Bids

Тепер власник вирішив продати суперкар De Tomaso Pantera. На аукціоні за авто можуть отримати до 150 000 доларів.

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Річ у тому, що купе De Tomaso Pantera – цінна колекційна модель. Усього виготовили лише 7000 цих авто і серед них не так багато екземплярів з малим пробігом.

Суперкар оснащений 330-сильним V8 від Ford Mustang Фото: Cars and Bids

Суперкар De Tomaso Pantera поєднує клиноподібний італійський дизайн із американським 5,8-літровим 330-сильним V8 від Ford Mustang Boss 351. У США його навіть продавали в автосалонах Ford.

Із 5-ступінчастою механічною КПП De Tomaso Pantera розганяється до 100 км/год за 5,5 с і може розвинути 280 км/год. Авто отримало дискові гальма на всіх колесах та повністю незалежну підвіску.

Суперкар непогано зберігся Фото: Cars and Bids

Комплектація De Tomaso Pantera включає підсилювач керма, кондиціонер, електросклопідіймачі, магнітолу та 15-дюймові диски.

До речі, нещодавно на аукціон виставили легендарний суперкар Lamborghini Countach у новому стані.

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