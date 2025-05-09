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Культовий італійський суперкар 70-х за $150 000 простояв 20 років у гаражі (відео)

De Tomaso Pantera 1971, De Tomaso Pantera, суперкар De Tomaso, капсула часу
Фото: Cars and Bids | De Tomaso Pantera — рідкісний італійський суперкар

У США виявили ідеально збережене купе De Tomaso Pantera 1971 року. Знаменитий італійський суперкар за 54 роки мав одного власника і дуже мало експлуатувався.

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Огляд De Tomaso Pantera опублікував у відео на своєму Youtube-каналі автоблогер Даг ДеМуро.

Пробіг De Tomaso Pantera становить усього 28 500 км, тобто це капсула часу. Суперкар нечасто виїжджав на дороги, а з 2002 по 2022 рік простояв у гаражі.

De Tomaso Pantera 1971 року в непоганому стані, адже власник дбав про авто та регулярно обслуговував його (про це свідчать численні квитанції з СТО). Кузов, салон та силовий агрегат добре збереглися.

De Tomaso Pantera, De Tomaso Pantera 1971, суперкар De Tomaso, капсула часу Fullscreen
De Tomaso Pantera проїхав усього 28,5 тис. км за 54 роки
Фото: Cars and Bids

Тепер власник вирішив продати суперкар De Tomaso Pantera. На аукціоні за авто можуть отримати до 150 000 доларів.

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Річ у тому, що купе De Tomaso Pantera – цінна колекційна модель. Усього виготовили лише 7000 цих авто і серед них не так багато екземплярів з малим пробігом.

Ford 351 V8, De Tomaso Pantera, De Tomaso Pantera 1971, суперкар De Tomaso, капсула часу Fullscreen
Суперкар оснащений 330-сильним V8 від Ford Mustang
Фото: Cars and Bids

Суперкар De Tomaso Pantera поєднує клиноподібний італійський дизайн із американським 5,8-літровим 330-сильним V8 від Ford Mustang Boss 351. У США його навіть продавали в автосалонах Ford.

Із 5-ступінчастою механічною КПП De Tomaso Pantera розганяється до 100 км/год за 5,5 с і може розвинути 280 км/год. Авто отримало дискові гальма на всіх колесах та повністю незалежну підвіску.

Салон De Tomaso Pantera, De Tomaso Pantera 1971, суперкар De Tomaso, капсула часу Fullscreen
Суперкар непогано зберігся
Фото: Cars and Bids

Комплектація De Tomaso Pantera включає підсилювач керма, кондиціонер, електросклопідіймачі, магнітолу та 15-дюймові диски.

До речі, нещодавно на аукціон виставили легендарний суперкар Lamborghini Countach у новому стані.

Також Фокус писав про знаменитий американський спорткар 70-х із пробігом 1000 км.