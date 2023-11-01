Культовий італійський суперкар 70-х простояв 46 років покинутим у гаражі (відео)

De Tomaso Pantera — знаменитий італійський суперкар із 300-сильним двигуном Ford. Вінтажне авто здатне розвинути 260 км/год.

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У США виявили рідкісний суперкар De Tomaso Pantera 1972 року. Вінтажне авто 46 років не виїжджало на дороги. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Hagerty.

Вінтажний суперкар непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Нинішній власник De Tomaso Pantera отримав суперкар у спадок від свого батька разом із британськими Lotus Elan і Sunbeam Tiger. Італійське авто не експлуатувалося з 1977 року і потребує обслуговування.

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За майже півстоліття в гаражі суперкар De Tomaso Pantera покрився шаром бруду, але на його кузові дуже мало іржі, а салон добре зберігся. Заміни потребують шланги системи охолодження, гальмівні колодки та інші деталі з гуми. Автомобіль відмили і незабаром відправлять на реставрацію.

Салон De Tomaso Pantera непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

De Tomaso Pantera випускали з 1971 по 1993 роки і всього зібрали 7260 купе. Автомобіль був створений у співпраці з Ford і в США навіть продавався в дилерській мережі концерну. Клиноподібний дизайн купе розробив відомий стиліст Том Тьярда.

Суперкар De Tomaso Pantera 1972 року оснащений 5,8-літровим двигуном Ford V8 потужністю 296 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 260 км/год. Зараз такі авто коштують понад 100 000 доларів.

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