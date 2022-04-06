Культовий 50-річний італійський суперкар виставили на аукціон за ціною Renault Logan

Пробіг De Tomaso Pantera за пів століття — лише 67 500 км. Суперкар оснащений 5,7-літровим V8.

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У США з аукціону "Bring a Trailer" продають De Tomaso Pantera 1972 року. За знаменитий італійський суперкар просять лише 14 500 доларів — як за новий Logan у гарній комплектації. Про це повідомляє офіційний сайт аукціону.

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[ + – ] Суперкар створено спільно з De Tomaso та Ford Фото: Bring a Trailer

Як правило, вартість таких авто обчислюється сотнями тисяч доларів. Справа у тому, що рідкісний італійський суперкар перебуває в жалюгідному стані. Останні 20 років автомобіль іржавів просто неба і тепер вимагає ґрунтовної реставрації.

[ + – ] Купе оснащено 330-сильним V8 від Ford Mustang Фото: Bring a Trailer

Втім, він повністю комплектний — збережено і двигун, і КПП, і оригінальні 15-дюймові диски Campagnolo. Пробіг автомобіля за 50 років — всього 67 500 км.

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Цей екземпляр De Tomaso Pantera цінний тим, що це рання модель з 5,7-літровим 330-сильним V8 від Ford Mustang. Саме такі купе найбільше цінуються колекціонерами. З 5-ступінчастою механічною КПП суперкар розганявся до 100 км/год за 5,5 с і розвивав 260 км/год.

[ + – ] Пробіг автомобіля — всього 67 500 км. Фото: Bring a Trailer

Загалом у 1970-1991 роках випустили 7260 De Tomaso Pantera. Автомобіль створений De Tomaso за участю Ford і був спробою американського концерну нав'язати конкуренцію Ferrari та Lamborghini.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі з аукціону продали рідкісний суперкар Lamborghini від Versace, щоб допомогти ЗСУ.