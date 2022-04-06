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Культовый 50-летний итальянский суперкар выставили на аукцион по цене Renault Logan

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De Tomaso Pantera, De Tomaso Pantera 1972, суперкар De Tomaso Pantera, итальянский суперкар
De Tomaso Pantera 20 лет ржавел на улице

Пробег De Tomaso Pantera за полвека – всего 67 500 км. Суперкар оснащен 5,7-литровым V8.

В США с аукциона Bring a Trailer продают De Tomaso Pantera 1972 года. За знаменитый итальянский суперкар просят всего 14 500 долларов – как за новый Logan в хорошей комплектации. Об этом сообщает официальный сайт аукциона.

De Tomaso Pantera, De Tomaso Pantera 1972, суперкар De Tomaso Pantera, итальянский суперкар
Суперкар создан совместно De Tomaso и Ford

Как правило, цена таких авто исчисляется сотнями тысяч долларов. Дело в том, что редкий итальянский суперкар пребывает в плачевном состоянии. Последние 20 лет автомобиль ржавел под открытым небом и теперь требует основательной реставрации.

De Tomaso Pantera, De Tomaso Pantera 1972, суперкар De Tomaso Pantera, итальянский суперкар
Купе оснащено 330-сильным V8 от Ford Mustang

Впрочем, он полностью комплектный – сохранены и двигатель, и КПП, и оригинальные 15-дюймовые диски Campagnolo. Пробег автомобиля за 50 лет – всего 67 500 км.

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Этот экземпляр De Tomaso Pantera ценен тем, что это ранняя модель с 5,7-литровым 330-сильным V8 от Ford Mustang. Именно такие купе больше всего ценятся коллекционерами. С 5-ступенчатой механической КПП суперкар разгонялся до 100 км/ч за 5,5 с и развивал 260 км/ч.

De Tomaso Pantera, De Tomaso Pantera 1972, суперкар De Tomaso Pantera, итальянский суперкар
Пробег автомобиля - всего 67 500 км

Всего в 1970-1991 годах выпустили 7260 De Tomaso Pantera. Автомобиль создан De Tomaso при участии Ford и был попыткой американского концерна навязать конкуренцию Ferrari и Lamborghini.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе с аукциона продали редчайший суперкар Lamborghini от Versace, чтобы помочь ВСУ.