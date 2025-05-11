Капсула часу за $800 000: виявлено рідкісний 11-річний Mercedes без пробігу (фото)

У США на аукціоні продали купе Mercedes SLS AMG Black Series 2014 року в новому стані. Таких заряджених суперкарів існує лише 350.

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Про капсулу часу Mercedes SLS AMG Black Series розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Суперкар отримав і обвіс та антикрило Фото: Bring a Trailer

За 11 років рідкісний суперкар Mercedes-Benz проїхав усього 156 км. Авто мало двох власників, які його берегли і не експлуатували. Воно чудово збереглося і виглядає як нове.

Mercedes SLS AMG Black Series розганяється до 315 км/год Фото: Bring a Trailer

Ціна Mercedes SLS AMG Black Series на онлайн аукціоні сягнула 807 500 доларів, що не дивно – це не лише капсула часу, але й рідкісна колекційна модель. Між іншим, один такий суперкар є і в Україні.

Салон суперкара оздоблений карбоном та алькантарою Фото: Bring a Trailer

Купе Mercedes SLS AMG Black Series – екстремальний варіант моделі. Потужність його 6,2-літрового V8 збільшили до 630 сил, а масу зменшили на 70 кг за рахунок карбонових деталей та титанового вихлопу.

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Суперкар Mercedes здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 315 км/год. Також доопрацьоване шасі авто та встановлені карбоново-керамічні гальма.

Mercedes SLS AMG Black Series отримав спортивні крісла Фото: Bring a Trailer

Як і всі Mercedes SLS AMG, варіант Black Series вирізняється дверима типу "крило чайки". Відрізнити його від стандартних моделей можна за обвісом, розширеними крилами, спойлером та колісними дисками діаметром 19 дюймів спереду і 20 дюймів ззаду. У салоні встановлені спортивні крісла, обшиті алькантарою.

До речі, нещодавно на аукціон виставили знаменитий італійський суперкар 70-х у новому стані.

Також Фокус писав про культове американське авто за $350 000 із пробігом 1000 км.