Гость из 90-х: обнаружен культовый 32-летний спорткар Honda в новом состоянии (фото)

В США нашли идеально сохранившееся купе Honda Prelude 1993 года. Спортивное авто проехало всего 1600 км.

Related video

О капсуле времени Honda Prelude рассказали на сайте Carscoops.

Спортивное купе хорошо сохранилось Фото: carscoops.com

До 2024 года это купе Honda Prelude имело одного владельца, который заботился об авто и очень мало его эксплуатировал. Автомобиль хранился в гараже, поэтому его кузов, салон и силовой агрегат в хорошем состоянии и даже на днище нет ржавчины. Недавно Honda прошла техобслуживание.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: carscoops.com

Недавно спорткар Honda Prelude продали на аукционе. За авто отдали 40 000 долларов, хотя обычно подобные купе стоят до $10 000.

Важно

Капсула времени за $800 000: обнаружен редкий 11-летний Mercedes без пробега (фото)

Honda Prelude в версии Si неплохо оснащена, по меркам 90-х. Автомобиль получил 15-дюймовые литые диски, электростеклоподъемники, кондиционер, круиз-контроль, люк и кассетную магнитолу. В салоне установлены спортивные сиденья с интегрированными подголовниками.

Купе оснащено 2,3-литровой 160-сильной четверкой Фото: carscoops.com

Под капотом купе Honda Prelude установлена 2,3-литровая четверка мощностью 160 л. с. со спортивным выхлопом и системой регулировки фаз газораспределения VTEC. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 7,7 с и развить 217 км/ч.

Между прочим, недавно дебютировало возрожденное купе Honda Prelude 2026. Авто будет гибридом.

Также Фокус писал о знаменитом спорткаре 70-х за $350 000 с пробегом 1000 км.