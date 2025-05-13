Гість із 90-х: виявлено культовий 32-річний спорткар Honda у новому стані (фото)

У США знайшли ідеально збережене купе Honda Prelude 1993 року. Спортивне авто проїхало усього 1600 км.

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Спортивне купе добре збереглося Фото: carscoops.com

До 2024 року це купе Honda Prelude мало одного власника, який дбав про авто і дуже мало його експлуатував. Автомобіль зберігався у гаражі, тому його кузов, салон та силовий агрегат в гарному стані і навіть на днищі немає іржі. Нещодавно Honda пройшла техобслуговування.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: carscoops.com

Нещодавно спорткар Honda Prelude продали на аукціоні. За авто віддали 40 000 доларів, хоча зазвичай подібні купе коштують до $10 000.

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Honda Prelude у версії Si непогано оснащена, за мірками 90-х. Автомобіль отримав 15-дюймові литі диски, електросклопідіймачі, кондиціонер, круїз-контроль, люк та касетну магнітолу. У салоні встановлено спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками.

Купе оснащене 2,3-літровою 160-сильною четвіркою Фото: carscoops.com

Під капотом купе Honda Prelude встановлено 2,3-літрову четвірку потужністю 160 к. с. зі спортивним вихлопом та системою регулювання фаз газорозподілу VTEC. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і розвинути 217 км/год.

Між іншим, нещодавно дебютувало відроджене купе Honda Prelude 2026. Авто буде гібридом.

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