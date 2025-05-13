Гість із 90-х: виявлено культовий 32-річний спорткар Honda у новому стані (фото)
У США знайшли ідеально збережене купе Honda Prelude 1993 року. Спортивне авто проїхало усього 1600 км.
Про капсулу часу Honda Prelude розповіли на сайті Carscoops.
До 2024 року це купе Honda Prelude мало одного власника, який дбав про авто і дуже мало його експлуатував. Автомобіль зберігався у гаражі, тому його кузов, салон та силовий агрегат в гарному стані і навіть на днищі немає іржі. Нещодавно Honda пройшла техобслуговування.
Нещодавно спорткар Honda Prelude продали на аукціоні. За авто віддали 40 000 доларів, хоча зазвичай подібні купе коштують до $10 000.Важливо
Honda Prelude у версії Si непогано оснащена, за мірками 90-х. Автомобіль отримав 15-дюймові литі диски, електросклопідіймачі, кондиціонер, круїз-контроль, люк та касетну магнітолу. У салоні встановлено спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками.
Під капотом купе Honda Prelude встановлено 2,3-літрову четвірку потужністю 160 к. с. зі спортивним вихлопом та системою регулювання фаз газорозподілу VTEC. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і розвинути 217 км/год.
Між іншим, нещодавно дебютувало відроджене купе Honda Prelude 2026. Авто буде гібридом.
Також Фокус писав про знаменитий спорткар 70-х за $350 000 з пробігом 1000 км.