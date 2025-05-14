Ексклюзив за $230 000: на аукціоні продали культовий спорткар 80-х у новому стані (фото)
У США на аукціоні продали за $230 000 ідеально збережене купе Buick GNX 1987 року. Раритетний лімітований спорткар створили спільно з McLaren.
Подробиці авто розкрили на сайті аукціону Bring a Trailer.
За 38 років капсула часу Buick GNX проїхала усього 3500 км. Кузов, салон та силовий агрегат спорткара ідеально збережені. Примітно, що торік за авто просили $142 000.
Утім висока ціна Buick GNX обумовлена не лише станом автомобіля, але і його рідкістю. Виготовили лише 547 таких спорткарів і зараз вони дуже цінуються колекціонерами.Важливо
Лімітований Buick GNX – заряджена версія моделі Regal. Купе отримало 3,8-літровий V6 із турбонаддувом, розроблений спеціалістами McLaren.
Цей двигун розвиває 276 к. с. та 488 Н∙м. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Крім того, Buick GNX 1987 року оснащений самоблокувальним диференціалом, а його підвіска та гальма доопрацьовані.
Buick GNX відрізняється від базового Regal 16-дюймовими дисками і спойлером. Усі авто пофарбували в чорний колір. У салоні встановлені спортивні крісла та кермо, а комплектація включає кондиціонер, електропривід сидінь і круїз-контроль.
Між іншим, в ЄС продається дуже рідкісна "Волга" для КДБ з пробігом усього 280 км. Авто оснащене двигуном V8 і автоматичною КПП.
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