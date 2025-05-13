З V8 і автоматичною КПП: в ЄС продається "Волга" для КДБ з пробігом 280 км (фото)
В Естонії виставили на продаж унікальний седан ГАЗ-31013 1992 року. Це так звана «доганялка» — спеціальна заряджена «Волга» для КДБ.
Оголошення про продаж "Волги" ГАЗ-31013 з’явилося на сайті mobile.de.
Потужні версії "Волги" для КДБ та супроводу урядових кортежів виготовляли дуже малими партіями починаючи з 60-х років. Є такі автомобілі і в Україні.
Седан "Волга" ГАЗ-31013 оснащений 5,5-літровим V8 потужністю 196 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Донором силового агрегату виступила "Чайка" ГАЗ-14, проте його довелося дещо дефорсувати.
Утім, усе одно така "Волга" значно швидша за стандартний седан ГАЗ-3102. "Доганялка" здатна розігнатися до 100 км/год за 13 с та розвинути 165 км/год.Важливо
Оскільки вісімка значно важча за стандартний 2,4-літровий двигун "Волги", то довелося посилити лонжерони кузова та пружини передньої підвіски. Крім того, авто отримало збільшені дискові гальма спереду.
Примітно, що зовні "Волга" для КДБ нічим не відрізняється від стандартного ГАЗ-3102. Для конспірації навіть селектор автомата замаскували під важіль механічної КПП. Оснащення включає телефон та радіостанцію.
Конкретно ця "Волга" ГАЗ-31013 пройшла реставрацію, а її пробіг становить лише 280 км. Кузов, велюровий салон та силовий агрегат в ідеальному стані. Останні 20 років авто зберігалося в приватній колекції. Купити "Волгу" можна за 49 900 євро.
До речі, нещодавно виявили знамениту спортивну Honda 90-х у новому стані.
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