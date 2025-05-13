З V8 і автоматичною КПП: в ЄС продається "Волга" для КДБ з пробігом 280 км (фото)

В Естонії виставили на продаж унікальний седан ГАЗ-31013 1992 року. Це так звана «доганялка» — спеціальна заряджена «Волга» для КДБ.

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Оголошення про продаж "Волги" ГАЗ-31013 з’явилося на сайті mobile.de.

Зовні авто нічим не відрізняється від ГАЗ-3102 Фото: Із сайту mobile.de

Потужні версії "Волги" для КДБ та супроводу урядових кортежів виготовляли дуже малими партіями починаючи з 60-х років. Є такі автомобілі і в Україні.

Седан "Волга" ГАЗ-31013 оснащений 5,5-літровим V8 потужністю 196 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Донором силового агрегату виступила "Чайка" ГАЗ-14, проте його довелося дещо дефорсувати.

5,5-літровий V8 запозичили в "Чайки" ГАЗ-14 Фото: Із сайту mobile.de

Утім, усе одно така "Волга" значно швидша за стандартний седан ГАЗ-3102. "Доганялка" здатна розігнатися до 100 км/год за 13 с та розвинути 165 км/год.

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Оскільки вісімка значно важча за стандартний 2,4-літровий двигун "Волги", то довелося посилити лонжерони кузова та пружини передньої підвіски. Крім того, авто отримало збільшені дискові гальма спереду.

У салоні встановили телефон і рацію Фото: Із сайту mobile.de

Примітно, що зовні "Волга" для КДБ нічим не відрізняється від стандартного ГАЗ-3102. Для конспірації навіть селектор автомата замаскували під важіль механічної КПП. Оснащення включає телефон та радіостанцію.

Автомобіль чудово зберігся Фото: Із сайту mobile.de

Конкретно ця "Волга" ГАЗ-31013 пройшла реставрацію, а її пробіг становить лише 280 км. Кузов, велюровий салон та силовий агрегат в ідеальному стані. Останні 20 років авто зберігалося в приватній колекції. Купити "Волгу" можна за 49 900 євро.

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