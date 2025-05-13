С V8 и автоматической КПП: в ЕС продается "Волга" для КГБ с пробегом 280 км (фото)

В Эстонии выставили на продажу уникальный седан ГАЗ-31013 1992 года. Это так называемая "догонялка" — специальная заряженная "Волга" для КГБ.

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Объявление о продаже "Волги" ГАЗ-31013 появилось на сайте mobile.de.

Внешне авто ничем не отличается от ГАЗ-3102 Фото: с сайта mobile.de

Мощные версии "Волги" для КГБ и сопровождения правительственных кортежей изготавливали очень малыми партиями начиная с 60-х годов. Есть такие автомобили и в Украине.

Седан "Волга" ГАЗ-31013 оснащен 5,5-литровым V8 мощностью 196 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Донором силового агрегата выступила "Чайка" ГАЗ-14, однако его пришлось несколько дефорсировать.

5,5-литровый V8 позаимствовали у "Чайки" ГАЗ-14 Фото: с сайта mobile.de

Впрочем, все равно такая "Волга" значительно быстрее стандартного седана ГАЗ-3102. "Догонялка" способна разогнаться до 100 км/ч за 13 с и развить 165 км/ч.

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Поскольку восьмерка значительно тяжелее стандартного 2,4-литрового двигателя "Волги", то пришлось усилить лонжероны кузова и пружины передней подвески. Кроме того, авто получило увеличенные дисковые тормоза спереди.

В салоне установили телефон и рацию Фото: с сайта mobile.de

Примечательно, что внешне "Волга" для КГБ ничем не отличается от стандартного ГАЗ-3102. Для конспирации даже селектор автомата замаскировали под рычаг механической КПП. Оснащение включает телефон и радиостанцию.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: с сайта mobile.de

Именно эта "Волга" ГАЗ-31013 прошла реставрацию, а ее пробег составляет всего 280 км. Кузов, велюровый салон и силовой агрегат в идеальном состоянии. Последние 20 лет авто хранилось в частной коллекции. Купить "Волгу" можно за 49 900 евро.

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